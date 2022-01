Matrix : Keanu Reeves a fait don de 70% de son salaire à la recherche contre le cancer

Keanu Reeves est un généreux, et anonyme, donateur. Selon le site américain Ladbible, la star de la saga «Matrix» aurait versé pas moins de 70% de la totalité de son salaire pour le rôle.

En 1999, le comédien avait reçu 10 millions de dollars (soit 8,87 millions d’euros) pour incarner Neo dans le film de science-fiction, avant d’engranger plus de 35 millions de dollars (31 millions d’euros) après le succès de ce qui deviendra un des plus gros blockbusters du cinéma moderne. Au final, le site Ladbible.com estime que Keanu Reeves a fait don de 31,5 millions de dollars (près de 28 millions d’euros) pour la recherche contre la leucémie.

Une cause qui lui tient particulièrement à cœur puisque sa sœur, Kim, avait été diagnostiquée d’un cancer du sang en 1991. Elle s’est battue pendant 10 ans avant d’entrer en rémission en 2001. Keanu Reeves n’a pas cessé pour autant de donner de l’argent à la recherche, et a même créé sa propre fondation.

«J’ai une fondation privée qui tourne depuis cinq ou six ans, et elle vient en aide à une poignée d’hôpitaux pour enfants, et à la recherche contre le cancer. Je n’aime pas y attacher mon nom, je préfère laisser la fondation faire ce qu’elle doit faire», précisait-il en 2009 dans le magazine américain Ladies’ Home Journal.

En 2020, Keanu Reeves avait vendu aux enchères un rendez-vous privé via le logiciel de visio-conférence Zoom de 15 minutes, qui avait trouvé preneur pour 19.000 dollars (16.840 euros). La totalité de la somme avait été reversée à une association venant en aide aux enfants atteints d’un cancer.