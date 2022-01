Josh Duhamel a demandé Audra Mari en mariage, Fergie félicite son ex

C’est sur Instagram, ce samedi 8 janvier, que Josh Duhamel a révélé avoir demandé Audra Mari en mariage. Une proposition acceptée par la jeune femme.

Le comédien avait fait toute une mise en scène – en plaçant un message dans une bouteille échouée sur le rivage – pour faire sa demande à la jeune femme de 28 ans et qui partage sa vie depuis 2019. «C’est parti ! Elle a trouvé un message dans une bouteille échouée sur le rivage et elle a dit OUI !!!!», peut-on lire sous le cliché sur lequel on voit le couple tout sourire devant l’objectif, Josh Duhamel tenant le papier où est inscrit le message : «Audra Diane Mari, Acceptez-vous de m’épouser ?».

Les messages de félicitations ont rapidement inondé la section des commentaires du comédien de 49 ans.

Son ex-femme, Fergie – dont il est officiellement divorcé depuis novembre 2019 –, qui est aussi la mère de leur fils Axl, 8 ans, s’est montrée enthousiaste en envoyant ses voeux au couple. «Félicitations !!!!», a-t-elle écrit.