«Tu nous sers à quoi ?» : Booba tacle Stromae et sa dépression

Booba ne semble jamais en manque d’inspiration lorsqu’il s’agit d’aller au clash. Et cette fois-ci sa nouvelle cible est assez inattendue, puisqu’il s’en est pris à l’artiste belge, Stromae. Banni d’Instagram, c’est par le compte de OKLM que Booba n’a pas hésité à critiquer les états d’âme de ce dernier.

Et la critique est assez violente, puisque en premier lieu, il insulte les artistes Gims, Orelsan et Stromae, d’être «trois grosses merdes», à travers une illustration d’eux qu’il partage sur Instagram. Dans le commentaire qui accompagne la photo, il s’en prend ensuite de manière plus virulente au musicien belge. «L’autre revient gonflé au Xanax sur TF1, il nous parle de sa dépression, mais frérot le monde entier est en train de couler», peut-on lire.

Très clairement, Booba veut faire comprendre qu’il n’a que faire des états d’âme de Stromae, qui pour lui, paraissent secondaires en raison de l’état actuel causé par la pandémie. Toujours aussi franc, il remet presque en question l’existence de l’interprète de «Formidable». «Tu nous sers à quoi ? on t’a pas attendu pour déprimer, nous on n’a plus aucune libertés, va prendre tes cachetons et reste au lit», lui ordonne-t-il.

Pour rappel, le 7 janvier dernier, Stromae avait offert une prestation très remarquée de son dernier titre «L’enfer», lors de son passage au JT du 20h de TF1. Il faut donc croire que celle-ci, n’a pas convaincu le Duc de Boulogne.