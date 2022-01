Le prince Harry entame des poursuites judiciaires contre le gouvernement britannique pour récupérer ses gardes du corps

Deux ans après son retrait de la famille royale, les relations entre le prince Harry et le Royaume-Uni restent tendues. Il vient d'engager des poursuites judiciaires contre son pays pour récupérer ses gardes du corps.

En quittant la famille royale, le duc et la duchesse de Sussex ont perdu un certain nombre de privilèges, dont leur garde rapprochée. Deux ans plus tard, le prince Harry envisage désormais d'emmener ses deux enfants Archie et Lilibet en voyage en Angleterre. Mais la petite famille est «incapable de rentrer chez elle» car un tel périple est très dangereux pour eux, a expliqué l'un des avocats du couple au Sun.

Selon lui, «le prince Harry a hérité d'un risque à la naissance et pour la vie». «Il est toujours sixième dans l'ordre de succession au trône, a combattu deux fois en Afghanistan et ces dernières années, sa famille a été la cible de menaces de la part de néo-nazis et d'extrêmistes. Même si son rôle a changé, son profil de membre de la famille royale reste le même», a-t-il poursuivi.

procédure enclenchée

Les avocats du prince ont d'ores et déjà transmis les documents nécessaires pour entamer une enquête judiciaire au Home Office, l'équivalent du ministère de l'Intérieur. Si la procédure poursuit son cours, elle peut entraîner une véritable bataille judiciaire entre le prince Harry et les ministres britanniques.

D'après une source proche de la famille royale, la reine Elizabeth II aurait été informée de cette action judiciaire menée par son petit-fils. Aucun membre de la famille royale n'avait encore entamé des poursuites judiciaires contre le gouvernement de sa Majesté.