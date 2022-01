Rihanna : sa fondation donne 15 millions de dollars en faveur de la «justice climatique»

Pour Rihanna, le changement climatique est aussi un problème de justice sociale. Au travers de sa fondation caritative Clara Lionel, nommée ainsi en hommage à ses grands-parents, la chanteuse vient d'annoncer un don de 15 millions de dollars à destination de 18 organisations travaillant sur le sujet aux Etats-Unis et dans sept pays des Caraïbes.

Originaire de la Barbade, la chanteuse a expliqué sur les réseaux sociaux que cet argent servirait la «justice climatique» en aidant des «entités consacrées à et dirigées par des femmes, des jeunes, des noirs, des peuples indigènes, des personnes de couleur et des communautés LGBTQIA+».

@ClaraLionelFdn & @Jack’s #StartSmall!





we are partnering with 18 organizations across the U.S. & Caribbean to support the climate justice movement.





these grants support entities focused on & led by women, youth, Black, Indigenous, people of color & LGBTQIA+ communities. pic.twitter.com/PZKmltln8M — Rihanna (@rihanna) January 26, 2022

Ce, parce que «les catastrophes climatiques, dont la fréquence et l'intensité augmentent, n'affectent pas toutes les communautés de la même manière, les communautés de couleur et les nations insulaires étant les plus touchées».

Cette démarche est le résultat d'un partenariat entre la fondation Clara Lionel, créée en 2012 par Rihanna, et l'initiative philanthropique #StartSmall, soutenue par le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey. Climate Justice Alliance, Indigenous Environmental Network et Movement for Black Lives font notamment partie des organisations subventionnées.

Ce n'est pas la première fois que Rihanna s'engage pour une cause. En mars 2020, la chanteuse avait déjà donné 5 millions de dollars à des banques alimentaires américaines, ainsi qu'à d'autres programmes humanitaires tels que Partners in health, Direct Relief ou encore Feeding America. A l'époque, la pandémie de Covid-19 gagnait du terrain et la chanteuse avait veillé à ce que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) bénéficie également de cet argent.