Marina Foïs : la comédienne s'amuse de son changement de look radical

Marina Foïs ne perd jamais une occasion de s’amuser sur les réseaux sociaux. La comédienne, qui est actuellement à l’affiche du film «Ils sont vivants», a publié une photo de sa nouvelle coupe de cheveux sur Instagram.

Un changement de look qui, elle en est certaine, mérite une attention particulière. «J’ai les cheveux courts. En soi, c’est un événement», a-t-elle rédigé en légende de sa publication, où l’actrice de 52 ans apparaît avec une coloration brune et une coupe garçonne en Une du magazine Marie-Claire. Un trait d’humour qui a énormément plu à ses abonnés.

Dans l’entretien accordé au magazine, Marina Foïs a confié qu’elle s’était montré beaucoup plus radicale d’un point de vue capillaire dans sa jeunesse. « Adolescente, à 12 ans, j'étais punk, rasée sur une partie du crâne avec une crête, un bijou ! On me prenait parfois pour un garçon», raconte-t-elle.

Mais pourquoi ce changement de coupe de cheveux au final ? Marina Foïs a accepté de sacrifier sa chevelure pour le rôle qu’elle incarnera dans le prochain long métrage du réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen.

«Je lui aurais dit oui à tout, mais j'ai quand même beaucoup pleuré. Tout en sachant que c'était ridicule de pleurer», lance-t-elle avec sincérité, précisant que, plus qu’une remise en question de sa féminité, sa réaction pourrait être liée au temps qui passe. «Je ne sais pas ce que c'est, la féminité… Est-ce que ça n'aurait pas plutôt rapport avec la vieillesse ?», se demande-t-elle.