Kim Kardashian revient sur les raisons de son divorce

Séparée de Kanye West depuis un an et plutôt discrète sur ce sujet ultra médiatisé, Kim Kardashian est revenue sur les raisons qui l’ont poussée au divorce dans les colonnes du magazine Vogue US dont elle fait la couverture.

La chef d’entreprise, influenceuse et maman de quatre enfants, fruit de son union avec Kanye West, n’a évoqué le sujet qu’à de rares occasions, préférant régler la séparation en privé. Si en juin dernier, elle avait toutefois évoqué les causes de son divorce dans le dernier épisode de l’émission de télé-réalité « Keeping up with the Kardashians », expliquant « se sentir seule », elle est revenue plus en profondeur sur les motivations de cette rupture. Quitte à se sentir seule, autant être heureuse et penser à soi, c’est en substance ce qu’a expliqué Kim Kardashian dans les colonnes du magazine américain.

Un besoin de penser à elle

«Pendant si longtemps, j'ai fait ce qui rendait les autres heureux», a expliqué la mère de North, Saint, Chicago et Psalm, avant de poursuivre : «Je pense qu'au cours des deux dernières années, j'ai décidé que j’allais me rendre heureuse moi-même». Une décision qui lui «fait du bien, même si cela a créé des changements et causé mon divorce», poursuit la quadragénaire, qui explique s’être «choisie». «Je pense qu'il est important d'être honnête avec soi-même sur ce qui nous rend vraiment heureux. Je me suis choisie. Je pense que c'est ok de se choisir».

Une nouvelle philospohie de vie

Et Kim Kardashian, officiellement en couple avec l’humoriste Pete Davidson depuis novembre dernier, compte bien à présent prendre soin d’elle. La star, qui a eu 40 ans en octobre 2020, évoque sa nouvelle philosophie. «Mes 40 ans, c'est être "Team Me". Je vais bien manger. Je vais m'entraîner. Je vais m'amuser plus, passer plus de temps avec mes enfants et les gens qui me rendent heureux», analyse-t-elle. Des enfants qu’elle souhaite préserver de ce divorce. Pas question selon Kim Kardashian de les mettre en porte-à-faux entre elle et Kanye West, a-t-elle souligné. «Quand bien même vous seriez blessé ou en colère contre votre ex, je pense que devant les enfants, ça doit toujours être "Ton père est le meilleur". Assurez-vous que vous êtes la plus grande pom-pom girl de votre co-parent, peu importe ce que vous traversez personnellement», a-t-elle fait savoir.

Faut-il y voir un nouveau message destiné à Kanye West, alors que l’artiste a récemment critiqué ouvertement son ex de laisser leur fille aînée utiliser TikTok sans son autorisation ? Une critique publique à laquelle Kim Kardashian avait réagi, elle aussi publiquement, précisant que «le besoin constant de Kanye de s’en prendre à (elle) dans ses interviews et les réseaux sociaux cause plus de tort que n’importe quelle vidéo TikTok que North pourrait créer». Reste à savoir dorénavant si le nouveau message de Kim Kardashian est bien passé.