Kourtney Kardashian s'est mariée avec Travis Barker à Las Vegas

La sœur aînée de la famille Kardashian et le batteur Travis Barker se sont dit «oui» à Las Vegas, en début de semaine.

Fiancés depuis octobre dernier, à l’occasion d’une cérémonie qui avait réuni leurs proches sur la plage de l’hôtel Rosewood Miramar, le couple a profité de la cérémonie des Grammy Awards, qui s’est tenue à Las Vegas, pour s’y unir, selon plusieurs médias américains. Le batteur et sa belle auraient rejoint dans la nuit de dimanche à lundi l’une des nombreuses chapelles que compte Sin City afin d’échanger leurs vœux en tout petit comité, devant, esprit rock oblige, l’un des sosies d’Elvis, note le site TMZ.

Un couple très amoureux

Leur mariage express n’a duré qu’une demi-heure, a rapporté de son côté le magazine People, citant le propriétaire de la One Love Wedding Chapel, où s’est déroulée leur union. « Ils sont venus, se sont mariés, ont jeté le bouquet dans l'allée et ont dansé sur Elvis», a déclaré ce dernier, précisant qu'«ils ont montré beaucoup d'amour et se sont beaucoup amusés». Reste dorénavant à savoir si le couple s’était bien procuré une licence de mariage, à retirer auprès du bureau des mariages de Las Vegas, en amont de la cérémonie.

Avec cette union réalisée en secret, le duo a célébré un an de vie commune. Ils avaient officialisé leur relation en février 2021. Depuis, les amoureux sont passés aux choses sérieuses. Kourtney Kardashian a récemment fait savoir que le couple essayait d’avoir un enfant, évoquant notamment les complications auxquelles elle doit faire face, en raison du traitement pour la fertilité qu'elle suit.