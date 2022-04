Britney Spears annonce être enceinte

Libérée après 13 années de tutelle en novembre dernier, Britney Spears vient de révéler sur Instagram qu’elle était enceinte de son futur époux, Sam Asghari.

La chanteuse, qui est déjà la mère de deux garçons – Sean (16 ans) et Jayden (15 ans) – nés de sa précédente union avec Kevin Federline, a fait l’annonce via son compte Instagram ce lundi où elle a posté une photo d’une tasse à café rose entourée de fleurs. «J’ai perdu tellement de kilos pour mon voyage à Maui pour finalement tout reprendre… je me suis dit ‘wow… qu’est-ce qui arrive à mon estomac ?’ Mon mari m’a dit ‘Tu as l’appétit d’une femme enceinte !!! Donc j’ai fait un test de grossesse… et donc…. Je vais avoir un bébé», peut-on lire.

Sam Asghari a lui-même confirmé la nouvelle sur son compte Instagram dans la foulée. «Le mariage et les enfants sont des événements naturels dans une relation remplie d’amour et de respect. La paternité est quelque chose que j’ai toujours désiré et que je ne prends pas à la légère. C’est le métier le plus important que je n’aurais jamais», écrit-il.

Britney Spears et Sam Asghari ont annoncé leurs fiançailles en septembre 2021. Depuis, la chanteuse utilise le mot «mon mari» à chaque fois qu’elle évoque son compagnon sur les réseaux sociaux, mais la cérémonie n’a pas encore eu lieu.

Leur rencontre remonte à l’année 2016 sur le tournage du clip de sa chanson «Slumber Party».