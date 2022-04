Amir : bientôt papa, il partage une photo de sa femme enceinte

Le chanteur Amir a annoncé une bonne nouvelle. L’artiste s’apprête à être papa pour la seconde fois.

Sur son compte Instagram, l’interprète de «J’ai cherché» a partagé une délicate photographie de son épouse Lital Aharonovitch enceinte. La jeune femme, décoratrice d’intérieur, y apparaît tenant son ventre déjà bien rond, la main d’Amir et de leur petit garçon, Mikhaël, 3 ans, délicatement posé sur ce dernier.

Un deuxième bébé pour le couple

Un peu plus de trois ans après la naissance de leur fils aîné, né en février 2019, le couple s’apprête donc à agrandir leur famille en accueillant leur deuxième enfant. Très discrets sur leur vie privée, Amir et Lital sont ensemble depuis plus de dix ans. Ils se sont mariés en 2014.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, l’artiste, découvert dans The Voice en 2013, aujourd’hui auteur de quatre albums dont «Ressources», sorti en 2020, s’apprête également à ajouter une nouvelle corde à son arc.

A partir du 26 avril prochain, il fera ses débuts au théâtre. Sur les planches du théâtre Edouard VII, Amir campera seul sur scène, le champion de natation Alfred Nakache, surnommé «le nageur d’Auschwitz». Dans cette première pièce baptisée «Sélectionné», il retracera le destin aussi dramatique qu’hors norme de cet athlète. Un homme qui a représenté la France aux Jeux Olympiques en 1936, avant d’être déporté dans le camp d’Auschwitz, où il a perdu sa femme et sa fille et de revenir, en leur mémoire, à la compétition, participant en 1948 aux J.O. de Londres.