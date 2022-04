Diam's fera son grand retour au Festival de Cannes

Connue pour avoir interprété «La Boulette» ou encore «Confessions nocturnes», Diam’s sera de retour au Festival de Cannes. L'ancienne rappeuse présentera un documentaire qu’elle a co-réalisé.

Et ce retour était assez inattendu. Mélanie Georgiades de son vrai nom, sera présente sur le devant de la scène lors du 75eFestival de Cannes, qui se déroulera du 17 au 28 mai prochain.

Sur la Croisette, l’ex-rappeuse présentera le documentaire intitulé Salam («Paix» en arabe), qu’elle a co-réalisé avec Houda Benyamina, Caméra d’or en 2016 à Cannes pour Divines, ainsi qu’avec Anne Cissé.

Dans ce documentaire produit par BrutX, Diam’s «se raconte à cœur ouvert», précise un communiqué de la société de production. «Pour la première fois face caméra, elle se confie sur la gloire, la psychiatrie, la quête de sens et sa conversion à l'islam. Elle nous entraîne sur les traces de Diam's et révèle dans ce récit intime et pudique les secrets de son histoire.»

«La reine de toutes les reines»

Augustin Trapenard avait évoqué cette rumeur dans son émission Boomerang sur France Inter, le vendredi 29 avril : «Une rumeur folle électrise le 7e art, on murmure que de nouveaux films pourraient être ajoutés à la sélection officielle, dont un documentaire inédit signé par la reine de toutes les reines, le diamant de tous les diamants, l’ancienne rappeuse Diam’s en personne !»

Pour rappel, c’est en 2008 que Diam’s s’était convertie à l’islam. Elle avait par la suite, en 2012, abandonné sa carrière tout en réduisant ses apparitions médiatiques. La chanteuse était même partie s’installer en Arabie Saoudite durant deux ans, avant de revenir en France en 2020.