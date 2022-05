Kim Kardshian : son ex Ray J fait des révélations explosives à propos de la sextape

Sa vérité. Dans un entretien exclusif accordé au site britannique du DailyMail, le chanteur Ray J a choisi de révéler l’existence du contrat qui le lie à Kim Kardashian et à sa mère, Kris Jenner, à propos de la célèbre sex-tape dévoilée en 2007.

Furieux de voir Kim Kardashian l’accuser publiquement de la menacer de mettre en ligne une deuxième vidéo de leurs ébats dans son émission de téléréalité, et plus récemment d’entendre son ex-petite amie suggérer à l’antenne qu’il était en possession d’une vidéo le montrant en train de la pénétrer avec un sex-toy pendant son sommeil – ce qu’il affirme être totalement faux en plus de le faire passer pour un violeur – Ray J a souhaité mettre les choses au clair dans cette interview explosive.

Selon lui, il n’a jamais été à l’origine de la «fuite» de leur sextape en 2007 – tournée en 2002 le jour de son anniversaire quand ils avaient 21 ans – dont la sortie a été orchestrée après qu’il ait suggéré à la jeune femme de la mettre en ligne. Ray J explique avoir fait cette proposition après avoir vu la manière dont la notoriété de Paris Hilton avait explosé après la sortie de sa propre sextape avec Rick Salomon. Kim Kardashian, qui a toujours nié avoir joué un rôle dans la sortie de la vidéo, serait allée en parler à sa mère, Kris Jenner, qui se serait rapprochée de la société de production Vivid Entertainment pour organiser la «fuite» sur Internet.

Ray J explique qu’à partir de cet instant, il avait perdu le contrôle de ce qui a suivi. Lui et Kim Kardashian auraient signé un contrat officiel portant sur trois vidéos, dont deux sextapes, la première filmée dans un hôtel au Mexique, et une autre tournée à Santa Barbara. Le chanteur précise n’avoir jamais été en possession de vidéos.

«Elle avait tout gardé, c’est elle qui a dû trouver la vidéo tournée au Mexique pour leur donner. (…) Je n’ai jamais eu de vidéo chez moi. Contrairement à elle. Elle a toujours gardé les cassettes dans une boîte à chaussures qu’elle rangeait sous son lit. (…) Après que je lui ai suggéré l’idée de diffuser la vidéo, sans être vraiment sérieux, elle a sauté sur l’idée, en a parlé à sa mère, et tout cela m’a échappé à partir de là», confie le musicien.

Ne plus vivre dans le mensonge

Contractuellement, Ray J était donc dans l’impossibilité de révéler toute cette histoire, et il s’attend aujourd’hui à des répercussions après ses révélations. Pourquoi tout dévoiler maintenant ? Parce que Ray J est désormais un père de famille – d’une fille et d'un garçon – et qu’il ne peut plus supporter de voir son nom associer à ce qu’il affirme être un mensonge qui a duré trop longtemps, et qui ne fait que ternir son image.

«J’ai eu des pensées suicidaires parce que, quand vous connaissez la vérité et que vous voyez une famille bâtir un empire à partir d’un mensonge qu’ils ont eux-mêmes créé, cela vous brise le cœur et c’est un manque de respect pour tous les artistes qui se battent tout en restant honnête vis-à-vis de leur travail», poursuit-il.

Ray J insiste n’avoir jamais menacé Kim Kardashian de divulguer une seconde sextape, tout simplement car – et elle le sait, insiste-t-il – il n’a jamais été en possession des vidéos. Il précise que, dans l’épisode de leur émission de téléréalité où Kanye West revient avec un disque dur censé contenir des vidéos sensibles dont Ray J se serait servi pour extorquer de l'argent à Kim Kardashian, la réalité était en fait très différente. La seule chose que contenaient les fichiers sont quelques photos de l’époque où ils étaient en couple, de courtes vidéos, et des échanges de messages personnels. Une correspondance qui s’était poursuivie bien après leur séparation.

«J’ai prouvé à Kanye West que je n’avais jamais été l’ennemi dans cette histoire. Que je n’étais pas la personne qu’ils disaient que j’étais», explique le chanteur, qui affirme avoir été content de donner tout cela à Kanye West si cela permettait de rassurer Kim Kardashian.

Heureux de dire la vérité

Ray J dévoile également certains de ces échanges avec Kim Kardashian, après qu’il ait découvert cette histoire de menace d’une seconde sextape que la jeune femme de 41 ans aurait peur de voir fuiter et que cela ne traumatise ses enfants. Une conversation qui n’a manifestement pas réussi à calmer le sentiment d'injustice ressenti par le musicien. «Je lui ai demandé en message privé, comment j’explique à ma propre fille que tout cela est un mensonge. Si tu t’en fais pour ta famille, qu’en est-il de la mienne ? S’ils ne m’avaient pas répondu en me montrant à quel point ils sont avares et complaisants, je n’aurais jamais eu l’énergie ou l’envie de faire ces révélations», précise-t-il.

«Maintenant que je suis père de famille, cela me fait mal de penser que ma fille va grandir dans un monde en pensant que son père n’est pas ce qu’il est vraiment. Vous ne pouvez pas m’acheter et vous excuser pour tout ce qui a été fait. Vous devez être honnête avec vous-mêmes à un moment donné. Je n’ai pas besoin d’excuses – j’ai des preuves», poursuit Ray J.

«Je veux juste que ma fille et mon fils apprécient ce que j’ai fait sur cette Terre et qu’il sache que leur père n’encourage pas l’exploitation des femmes, le manque de respect envers les femmes, et ne se permet pas de dévoiler des vidéos d’une personne sans son autorisation. (…) Je ne peux pas continuer à vivre avec ce mensonge. Ce matin, je me suis levé, et je me suis dit : 'Tu sais quoi ? Pour le reste de mon existence, je vais vivre avec ma vérité, et pas dans le mensonge créé par Kris Jenner et Kim'. Je ne les laisserai plus jamais me faire ça», conclu-t-il.