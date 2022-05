Mariés au premier regard : Eddy partage une photo de son impressionnante perte de poids

Candidat de la sixième saison de l’émission «Mariés au premier regard», Eddy a partagé sur Instagram une photo de son impressionnante perte de poids, qui a fait réagir les internautes.

«Il est temps pour moi de vous parler de qui j’étais, et de qui je suis aujourd’hui…», a-t-il écrit en légende d’un montage avant/après, où on peut voir l’homme qu’il était en 2016, et celui qu’il est devenu.

«j’étais très différent physiquement et mentalement»

«Il y a quelques années, j’étais très différent physiquement et mentalement», a poursuivi le jeune nordiste, avant d’annoncer avoir perdu 22 kilos «grâce au mental et au sport».

«Je me suis battu dans la vie pour beaucoup de choses. Et celle-ci en fait partie… (…) C’est ce qui fait de moi un homme fier et fort !», a-t-il encore affirmé.

Il a également profité de cette publication pour justifier son stress le jour de la cérémonie de mariage, juste avant sa rencontre avec Jennifer, à Gibraltar.

«Vous pensez que c’est sûrement la peur du jugement, du regard des autres … et bien pas du tout, c’est simplement parce que je mise énormément sur cette expérience».

De nombreux internautes ont réagi à son incroyable transformation physique. «Bravo à vous, vous pouvez être fier», «Une belle leçon de vie», «Cela est tout à ton honneur», «Félicitations», peut-on notamment lire dans les commentaires.