Jubilé d'Elizabeth II : un traitement particulier réservé au prince Harry et Meghan Markle ?

Du 2 au 5 juin 2022, le Royaume-Uni célébrera les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II. Et pourtant, le prince Harry et Meghan Markle pourraient bien lui voler la vedette malgré les précautions prises par l’organisation.

Présents, mais cachés. Alors que le Royaume-Uni se prépare à fêter le jubilé de platine d'Elizabeth II du 2 au 5 juin – peut-être une des dernières célébrations officielles pour la reine, et l’occasion pour tout un pays de se réunir une dernière fois autour d’elle – la famille royale sera réunie pour assister aux célébrations. Le prince Harry et Meghan Markle doivent se rendre en Angleterre dans les prochaines heures en compagnie de leurs deux enfants, Archie, 3 ans, et Lilibet, qui aura 1 an le 4 juin. Ce sera la première fois qu’Elizabeth II, 96 ans, rencontre son arrière-petite-fille.

Et selon le New York Post, certains craignent déjà que les tabloïds ne soient plus intéressés par la présence du prince Harry, Meghan Markle, et de leurs enfants. Ces derniers n’apparaissent que rarement en public, et se trouveront pour la première fois en présence de la quasi-totalité de la famille royale.

Aussi, la décision a été prise de ne laisser apparaître lors des festivités que les membres actifs de la famille royale, à commencer par le prince Charles, son fils William, l’épouse de ce dernier, Kate Middleton, leurs enfants, le prince Edward et sa famille, ainsi que la princesse Anne et son époux, Sir Timothy Laurence. Tous seront notamment présents au balcon en présence de la reine au moment de saluer la foule durant le célèbre rassemblement militaire, Trooping the Colour.

Tenus à l’écart

Le prince Harry et Meghan Markle seront donc maintenus à l’écart de l’immense majorité des apparitions officielles de la famille royale tout au long des quatre jours de festivités (le prince Andrew, qui été relevé de ses fonctions en raison de ses déboires judiciaires, sera également absent, ndlr). Ils ne seront présents qu’à une seule occasion, le vendredi 3 juin, lors de la messe donnée à la Cathédrale Saint-Paul. Ils seront toutefois mélangés à la foule, assis sur les bancs.

Le couple et leurs enfants séjourneront dans leur maison de Frogmore Cottage, non loin du château de Windsor où se trouve la reine. Une proximité qui leur permettra de rencontrer Elizabeth II en privé afin qu’elle puisse faire connaissance avec Lilibet, qui fêtera son premier anniversaire pendant ces quatre jours de célébrations.

Le prince Harry et Meghan Markle avaient rendu visite à la reine en avril dernier – leur première visite depuis mars 2020 et leur décision de se retirer de la vie officielle de la famille royale suivi de leur déménagement en Californie – ainsi qu’au prince Charles, et à William et Kate Middleton. La relation entre les deux frères s’améliore au fil du temps, même si le prince William aurait encore des difficultés à pardonner l’interview explosive du couple avec Oprah Winfrey en 2021.