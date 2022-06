Kate et William réagissent avec humour à l'engouement du public pour leur fils Louis

Alors que leur fils Louis, 4 ans, a provoqué un vif intérêt sur la Toile tout au long des festivités organisées à l'occasion du jubilé d'Elizabeth II, Kate Middleton et le prince William ont réagi avec humour à cette vague d’affection.

Un humour «so» british. Devant l'engouement provoqué par le petit Louis, le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé un message plein de fantaisie sur leur compte officiel Twitter.

Alors que le couple a tenu à remercier via le réseau social à l'oiseau bleu «tous ceux qui se sont déplacés pour montrer leur gratitude envers la Reine et ses 70 années de règne inspirant», qualifiant ce moment de «fantastique week-end», les parents de George, Charlotte et Louis, n'ont pas manqué de faire référence à leur petit dernier dont les mimiques et grimaces ont attendri les internautes.

«Nous avons tous vécu un moment incroyable, surtout Louis», ont réagi avec humour le duc et la duchesse de Cambridge sur Twitter, faisant référence à l'attitude de Louis, 4 ans, qui avec sa spontanéité et son naturel alternant moment d'excitation intense, mais aussi d'impatience et d'ennui, a presque fait de l'ombre à son arrière-grand-mère durant les quatre jours de festivités organisés pour les 70 ans de règne d'Elizabeth II.

We all had an incredible time, especially Louis… (3/3)





W & C pic.twitter.com/HFgK72kU05

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 6, 2022