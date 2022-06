Travis Barker : les causes de son hospitalisation aux urgences révélées

Travis Barker, le batteur du groupe Blink-182, marié à Kourtney Kardashian depuis un peu plus de deux mois, a été hospitalisé en urgence mardi 28 juin, en raison de douleurs à l’abdomen. Il souffre d’une pancréatite.

Les raisons de son hospitalisation ont enfin été dévoilées. Après le vent de panique qui a soufflé à la suite de l’hospitalisation, mardi, de Travis Barker, aperçu sur une civière à Los Angeles, et alimenté par des messages alarmistes de sa fille demandant de prier pour son père et du principal intéressé, qui a posté sur Twitter «Dieu sauve moi», les causes de son mal ont été révélées.

L’artiste, qui selon «Entertainment Tonight» a ressenti «une douleur intense à l'abdomen», souffre d’une pancréatite, a rapporté de son côté TMZ. Alors que cette inflammation du pancréas peut avoir différentes origines - consommation d'alcool excessive, calcul ou encore une intervention chirurgicale - elle aurait été provoquée d’après TMZ par une récente coloscopie.

Le musicien, qui est désormais pris en charge, avait été hospitalisé mardi et conduit ensuite en ambulance au Cedars-Sinai Medical Center, accompagné de son épouse Kourtney Kardashian. Pour l'heure, aucune déclaration officielle du couple n'a été faite quant à l'état de santé du musicien de 46 ans.