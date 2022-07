Amber Heard : sa demande d'un nouveau procès pour erreur dans la composition du jury a été rejetée

Nouveau revers pour Amber Heard. Sa demande d’annulation du procès en raison d’une erreur dans la composition du jury a été rejetée par la juge Penney Azcarate, qui a présidé les six semaines d’audience de cette affaire très médiatisée.

Des rebondissements en cascade. Alors que le 9 juillet dernier, l’actrice avait demandé par l’entremise de ses avocats l’annulation du verdit dans le procès pour diffamation qui l’oppose à son ex-mari Johnny Depp, invoquant une «fraude» sur la composition du jury, cette demande a été rejetée par la juge.

La semaine dernière, les avocats de l’actrice avaient en effet remis en question la composition du jury au motif que, selon eux, l’un des jurés, le numéro 15 âgé de 52 ans, s’était présenté à la place de son père, 77 ans. Problème : les deux hommes portent le même nom, habitent à la même adresse et ne peuvent être distingués que par leur date de naissance. Or, la date de naissance ne figurait pas sur la convocation, note de son côté l’AFP. Une requête et un argument que le juge Penney Azcarate n'a donc pas retenus. Comme l’ont rapporté plusieurs médias américains, elle a estimé qu’«aucune preuve de fraude ou d'acte répréhensible» ne pouvait être constaté.

Les deux partis ont validé le jury

Dans une déclaration citée par Law & Crime Network, la juge a justifié cette décision en précisant que les avocats de l’actrice comme de l’acteur avaient pu «interroger le jury pendant une journée entière», et qu’ils avaient «informé la Cour que le jury était acceptable». Elle a également précisé que «ce juré et tous les jurés ont suivi leurs serments, les instructions et les ordonnances de la Cour», avant de préciser : «cette Cour est liée par la décision compétente du jury».

En d’autres termes, la juge Penney Azcarate a rejeté la demande d’annulation, considérant cette procédure comme «régulière» et a maintenu le verdict prononcé le 1er juin dernier. Ce dernier a considéré que l’actrice avait diffamé Johnny Depp, la condamnant à verser 10 millions de dollars à son ex-époux. L’actrice d’Aquaman a de son côté reçu 2 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires.

Pour mémoire, lors de ce second procès, Johnny Depp accusait Amber Heard de l’avoir diffamé dans un article de presse, alors que la trentenaire y évoquait des violences conjugales.