L'actrice Jane Fonda annonce être atteinte d'un cancer

L'actrice américaine Jane Fonda, 84 ans, a révélé sur Instagram être atteinte d'un cancer. Connue pour être une personnalité engagée, elle en a profité pour dénoncer le système de soin très inégalitaire aux Etats-Unis.

«J'ai quelque chose de personnel à vous annoncer.» Dans un long message posté sur Instagram, Jane Fonda a révélé, jeudi 1er septembre, être malade. L'actrice américaine de 84 ans s'est en effet vue diagnostiquer un cancer du système lympathique.

«J'ai commencé des séances de chimiothérapie», a-t-elle écrit. «Il s'agit d'un cancer tout à fait curable. 80 % des gens survivent, donc je me sens très chanceuse.»

L'actrice doublement oscarisée en a profité pour faire passer un message politique : «J'ai la chance d'avoir une assurance maladie et d'avoir accès aux meilleurs médecins et traitements. Je suis consciente que je suis privilégiée et c'est triste (...) beaucoup d'Américains n'ont pas accès à la même qualité de soins que moi, et c'est injuste.»

Fervente militante du parti démocrate et de la cause environnementale, Jane Fonda a également pointé le rôle des combustibles fossiles et des pesticides dans le développement des cancers. «Les élections de mi-mandat approchent (en novembre) et elles seront lourdes de conséquences. Vous pouvez donc compter sur moi pour vous accompagner dans la croissance de notre armée de champions du climat», a-t-elle assuré.

Jane Fonda a débuté sa carrière dans les années 1960. Elle a reçu l'Oscar de la meilleure actrice deux fois, d'abord en 1971 pour son rôle de Bree dans «Klute» d'Ajan J. Pakula, puis en 1978 pour son rôle de Sally dans le drame de guerre «Le Retour», d'Hal Ashby.

Plus récemment, elle s'est illustrée dans la série Netflix «Grace et Frankie», où elle tient le rôle principal, et dans le doublage du film d'animation «Luck». Elle est également connue pour ses cours d'aérobic, et pour son militantisme pacifique à l'époque de la guerre du Vietnam.