Britney Spears répond aux accusations de grossophobie déclenchées par une de ses publications

Accusée par des internautes d’avoir posté un message grossophobe sur Instagram, dans lequel elle nommait Christina Aguilera, Britney Spears fait son mea culpa.

Aucune intention d’offenser. Britney Spears a rapidement réagi après les critiques provoquées par l'une de ses publications en début de semaine, considérée comme blessante et grossophobe et dans laquelle elle citait la chanteuse Christina Aguilera. Elle y mettait en avant une citation du comédien et humoriste Rodney Dangerfield : «j’ai trouvé le seul moyen de paraître mince : sortir avec des gros». Et d’ajouter en commentaire : «J'aurais aimé pouvoir choisir les nounous pour mes enfants… mes danseurs… Je veux dire, si j'avais eu les danseurs de Christina Aguilera, j'aurais eu l’air extrêmement petite».

Un message qui a provoqué l’indignation de sa communauté. «Vous pouvez dire votre vérité sans faire l'effort d'offenser quelqu'un», «Je suis tellement déçue», «Qu'est-ce que c'est que ça? Grossophobie ? Utilisez votre plate-forme de manière responsable. Faites mieux», peut-on lire parmi les réactions.

«Je n'essaie pas de critiquer qui que ce soit»

Des critiques auxquelles Britney Spears a tenu à répondre hier. «En aucun cas je ne critiquais le beau corps de Christina, c'est ce qu'il est !», a ainsi réagi Britney Spears. «J'ai pris l'avion pour voir son spectacle une fois et la principale chose que j'ai remarquée, c'est la différence de nos équipes sur scène ! (…) J'ai été inspirée par son show et c'est une belle femme de pouvoir», poursuit-elle, remerciant la chanteuse de «l’avoir inspirée». «Pour être honnête, je n'essaie pas de critiquer qui que ce soit», a insisté la chanteuse.

Et de revenir sur les raisons qui ont motivé cette publication. «Ce que j'ai posté est une projection des insécurités auxquelles je fais face tout le temps en raison de la façon dont mes parents et les médias m'ont traitée. Je ne ferai jamais intentionnellement honte à quelqu’un parce que je sais ce que ça fait», souligne la star. «J'ai du mal avec ça à cause de ce que je ressens, pas parce que je déteste l'apparence de quelqu'un», clame-t-elle.

«J'ai l'impression que ma famille savait que je n'étais pas en sécurité et que les gens essayaient délibérément de nourrir cette insécurité en ne me laissant pas choisir les personnes qui étaient sur scène avec moi», précise l’artiste, qui a continué à se produire sur scène durant les 13 années qu’elle a passées sous la tutelle de son père, avant d’annoncer en juillet 2021 arrêter ses concerts tant que ce dernier serait aux commandes de sa vie.

Une tutelle levée par la justice en novembre dernier, à laquelle elle était soumise depuis 2008 après une grave dépression. Une nouvelle étape pour l'artiste, qu'elle a également évoquée. «J'apprécie que vous soyez tous compréhensifs à mon égard alors que je découvre cette nouvelle vie», a ainsi conclu l’artiste, sollicitant l'indulgence.