Adam Levine : accusé d'infidélité, le chanteur de Maroon 5 sort du silence

Accusé d’avoir trompé son épouse, Behati Prinsloo, le chanteur Adam Levine a publié des excuses sur Instagram, admettant «avoir franchi une ligne».

Le leader des Maroon 5 a décidé de s’expliquer. Alors que des rumeurs d’infidélité pèsent lourdement sur lui, Adam Levine est sorti du silence ce 20 septembre, niant avoir eu une relation extra-conjugale, mais en publiant des excuses dans une story Instagram pour avoir «flirté».

«J'ai fait une erreur en flirtant avec quelqu'un d'autre que ma femme. Je n'ai pas eu de liaison, mais j'ai franchi la limite à une période regrettable de ma vie», a-t-il d’abord écrit.

«C'était inapproprié. [...] Ma femme et ma famille sont tout ce qui m'importe dans ce monde. Être aussi naïf et stupide pour risquer de perdre la seule chose qui compte vraiment pour moi est la plus grande erreur que j'ai pu commettre. Je ne recommencerai plus jamais. J'en assume l'entière responsabilité», a-t-il poursuivi.

Récemment une jeune femme répondant au nom de Sumner Stroh a confié sur TikTok avoir eu une relation avec lui.

Captures écran de ses conversations avec le chanteur à l’appui, elle avait résumé : «Pour faire court, j'avais une liaison avec un homme marié à un top model Victoria's Secret».

La jeune femme de 23 ans, qui affirme avoir révélé cette affaire au grand jour elle-même car quelqu’un menaçait de le faire contre son gré, a également affirmé que la relation aurait duré «pendant environ un an».

Adam Levine aurait repris contact plusieurs mois après avec elle pour lui poser cette question : «Je vais avoir un autre bébé et si c'est un garçon, j'aimerais vraiment l'appeler Sumner. Est-ce que tu serais d'accord ?». La lecture de ce message l’a plongée «en enfer», a-t-elle dit.

Actuellement enceinte de leur troisième enfant - en témoigne la photo de son ventre rond qu’elle a postée il y a cinq jours sur Instagram - l’épouse d’Adam Levine, le mannequin Behati Prinsloo serait «très contrariée», comme l’a indiqué une source du magazine People, qui a précisé qu’Adam Levine, «conscient de son erreur», fait actuellement, «tout pour la réparer et éviter le divorce». L'opération s'avère corsée, d'autant que deux autres femmes ont également raconté avoir flirté avec le chanteur américain alors qu’il était marié...