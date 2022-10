Céline Dion en deuil : la chanteuse pleure le metteur en scène Franco Dragone

Céline Dion a rendu hommage à son ami et metteur en scène Franco Dragone, décédé ce vendredi 30 septembre des suites d’une crise cardiaque.

Connu pour avoir signé de nombreux spectacles pour le Cirque du Soleil, le metteur en scène belge Franco Dragone s’est éteint à l’âge de 69 ans ce vendredi 30 septembre. Il a succombé à un arrêt cardiaque.

Une triste nouvelle relayée sur les réseaux sociaux par Céline Dion, qui était très proche de lui. «C’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends le décès de mon cher ami et collaborateur Franco Dragone», a écrit la star sur Instagram.

Céline Dion a salué «sa créativité, son professionnalisme, son ingénieuse façon de rassembler les gens et de les faire rêver [qui] marqueront plusieurs générations d’artistes et d’artisans». Franco Dragone avait notamment participé à la mise en scène de sa première résidence à Las Vegas, «A New Day...», en mars 2003.

Ensemble, ils avaient partagé «de beaux et grands moments ensemble». «J’offre mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin», a conclu l'artiste de 54 ans, qui a accompagné son message d’un cliché, où Céline Dion et Franco Dragone apparaissent sur scène face-à-face.

L’interprète d’«All by myself», qui avait confié être atteinte de spasmes musculaires, avait dû reporter sa tournée européenne «Courage World Tour». Ses nouvelles dates parisiennes ont depuis été dévoilées. Pour rappel, chanteuse canadienne se produira à Paris La Defense Arena les 1er, 2, 5, 6, 9 et 10 septembre 2023.