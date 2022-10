Charlène de Monaco : la princesse de retour à Paris pour la Fashion week

Charlène de Monaco était de retour à Paris à l’occasion de la Fashion week. La princesse a assisté au défilé de la marque de haute couture Akris.

Une présence remarquée. Alors qu’elle ne s’était plus rendue à Paris depuis près de quatre ans, Charlène de Monaco est apparue, ce samedi 1er octobre, au défilé de la marque de haute couture Arkis, organisée dans le cadre de la Fashion week, au Palais de Tokyo.

Assise au premier rang, l'épouse du prince Albert de Monaco est apparue sourire aux lèvres, vêtue d’une veste et d’un pantalon bleu foncé issu de la nouvelle collection de la griffe suisse, qui cette année fête ses 100 ans, et que la princesse de 44 ans affectionne tout particulièrement.

Après le défilé, l’ancienne nageuse de haut niveau a rendu hommage à Albert Kriemler, directeur artistique de la marque. «Merci Albert pour cette merveilleuse soirée et félicitations pour ces 100 ans de perfection», a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Retenue en Afrique du Sud plus de six mois après avoir contracté une infection ORL qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, la princesse de 44 ans avait fait un retour éclair à Monaco, avant de quitter à nouveau, deux semaines plus tard, le Rocher pour se reposer loin de principauté.

Elle avait passé plus de trois mois en Suisse dans un établissement spécialisé, traitée pour une «grosse fatigue» physique et psychique. La maman de Jacques et Gabriella avait enfin retrouvé les siens à Monaco en mars dernier. Depuis, ses sorties publiques sont de plus en plus régulières.