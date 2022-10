Emily Ratajkowski aperçue au bras d'un nouvel homme

De nouveau célibataire depuis sa rupture avec son futur ex-époux, Emily Ratajkowski a récemment été aperçue au bras d’un homme mystérieux dans les rues de New York. Il s’agit d’Ozario Rispo, un DJ réputé de Manhattan.

De la romance dans l’air. Après avoir été aperçue au bras d’un homme mystérieux dans les rues de New York, les tabloïds du monde entier se sont lancés dans une course effrénée pour identifier celui qui a été photographié en train d’embrasser Emily Ratajkowski, le top model fraîchement de retour sur le marché du célibat après avoir été trompée par son époux, Sebastian Bear-McClard. Dont elle a demandé le divroce.

Selon le site américain Page Six, l’homme en question se prénomme Ozario Rispo. Et pour le moment, personne n’est en mesure de dire comment Emily Ratajkowski et son nouvel homme se sont rencontrés. Âgé de 35 ans, les cheveux grisonnants, il est connu dans les milieux festifs de Manhattan en tant que DJ. Il aurait notamment animé les soirées de plusieurs stars telles que Stavros Niarchos, Charlotte Casiraghi, Mark Getty ou encore Uma Thurman.

Profiter de la liberté

La bio de sa page LinkedIN précise qu’il travaille également dans les nouvelles technologies, via notamment l’application Sprokit, qui aide les anciens détenus tentant de se réinsérer à rester en contact avec leurs proches, mais aussi les services sociaux, leur employeur, etc. Ozario Rispo a été diplômé de l’université de Columbia en 2015 en science politique et psychologique, psychologie cognitive, et psycholinguistique. Il parle 5 langues : anglais, français, espagnol, italien, et portugais.

La relation entre le top model et le jeune homme est-elle sérieuse ? Cela reste à voir. Emily Ratajkowski a récemment affirmé qu’elle se considérait comme célibataire, et qu’elle ne cherchait pas à se recaser dans l’immédiat. «Je suis célibataire pour la première fois de ma vie quasiment, et j’ai plutôt envie de profiter de cette liberté de ne pas avoir à me soucier de la manière dont on me perçoit », a-t-elle confié au site américain Variety.