Meghan Markle s’est confiée sur sa relation «chaleureuse» avec Elizabeth II et rend hommage à son «leadership»

Alors que Meghan Markle fait la couverture du magazine Variety, la duchesse est revenue sur la disparition de la reine Elizabeth II, qu’elle considère comme «l’exemple le plus brillant de ce à quoi le leadership féminin ressemble».

Un hommage loin des polémiques. Laissant de côté les débats autour de ses relations avec la famille royale, Meghan Markle a rendu hommage à Elizabeth II, dans un long entretien accordé à Variety, dont elle fait la couverture. Outre son podcast «Archetypes», ses projets d’avenir et ses enfants, l’ex-actrice est revenue sur ce moment de deuil qui a suivi la disparition de la reine, saluant sa mémoire.

