Mort d'Aaron Carter : de nouveaux détails sordides révélés

Ce lundi 7 novembre, TMZ a dévoilé des détails sordides concernant la découverte du corps sans vie du chanteur Aaron Carter, décédé dans des circonstances mystérieuses à l’âge de 34 ans.

Les enquêteurs ont fait de bien tristes découvertes. Alors que le cadavre du chanteur Aaron Carter a été trouvé ce 5 novembre par la gouvernante de son domicile, le site TMZ révèle avoir pris connaissance de ce qu’ont vu les enquêteurs en se rendant sur place.

Des sources policières ont déclaré «qu'il y avait plusieurs bouteilles d'air comprimé dans la salle de bain et la chambre d'Aaron Carter, ainsi que des pilules sur ordonnance». «On ne sait pas si c'est ce qui l'a fait se noyer, mais évidemment, c'est un gros indice sur ce qui a pu se passer», ajoute le média.

«Nos sources policières disent que la dernière fois que quelqu'un a vu Aaron vivant, c'était vendredi à 2 heures du matin. On nous dit que la gouvernante d'Aaron a entendu frapper à la porte à 2 heures du matin et a répondu… Elle dit que les policiers étaient venus faire un contrôle de l'aide sociale… On ne sait pas qui les a appelés. Nos sources disent que la gouvernante a ouvert la porte et quand Aaron a entendu ce qui se passait, il leur a dit de partir et a ordonné à la gouvernante de ne pas le déranger», font savoir nos confrères américains.

«On nous dit que la gouvernante n'a pas vu Aaron toute la journée de vendredi, et samedi matin, elle est allée à la porte de sa chambre pour voir s'il voulait du café. Elle a entendu son chien dans la chambre devenir fou, alors elle a ouvert la porte et a trouvé le corps d'Aaron dans la baignoire. Les forces de l'ordre pensent que le corps d'Aaron est resté longtemps dans la baignoire, car il y avait une odeur de décomposition et l'eau avait pris une couleur anormale. On nous dit que les jets de la baignoire fonctionnaient toujours quand le corps d'Aaron a été retrouvé», continuent-ils de faire savoir.

En lutte contre ses démons

Ce samedi 5 novembre, la police avait constaté la mort du chanteur et établi un rapport faisant état d’une noyade. L'audio de l'appel au 911 a révélé une scène chaotique à l'intérieur de la maison du défunt, les agents qui ont pris l’appel décrivant une femme «hurlant» à l’aide.

La cause du décès fait actuellement l’objet d’une enquête par le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles, en attendant que les résultats toxicologiques soient rendus. Ce qui pourrait prendre des mois, fait encore savoir TMZ, qui précise «qu'aucune note de suicide n'a été trouvée et qu'il n'y avait aucun signe d'acte criminel».

Le manager du chanteur, Taylor Helgeson, a déclaré à TMZ qu'«Aaron avait commencé à travailler avec son équipe sur ‘Love 2’ – une suite de son album de 2018 – il y a quelques semaines à peine (…) il était vraiment excité à ce sujet, le considérant comme l'un de ses meilleurs travaux à ce jour».

Quelques semaines plus tôt également, Aaron Carter avait par ailleurs perdu la garde de son fils Prince, croit aussi savoir TMZ. Sa fiancée Melanie Martin l’aurait priée de mettre fin à ses addictions, en particulier à l'inhalation d'air comprimé - une dépendance dangereuse et destructrice - et inscrit pour cela à un programme de désintoxication. Le jeune homme aurait nourri l’espoir de récupérer la garde de son enfant en adoptant une vie plus saine, mais le combat se serait avéré difficile… TMZ croit savoir que le frère de Nick Carter - chanteur des Backstreet Boys qui s’est dit dévasté par cette disparition - ne se serait d'ailleurs pas rendu à un rendez-vous, prévu dans le cadre de cette cure, la veille de la découverte de sa dépouille.