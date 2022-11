Jennifer Lopez : «Plus heureuse que jamais », elle partage son bonheur avec Ben Affleck en vidéo

Depuis son mariage avec Ben Affleck, Jennifer Lopez cultive son bonheur. Elle l’a, à nouveau, fait savoir dans une vidéo dévoilée ce week-end, la montrant tout sourire au côté de l’acteur.

Plus de quatre mois après son mariage, JLo est toujours aux anges. Alors que les deux tourtereaux se sont dit «oui» le 16 juillet dernier à Las Vegas, avant de renouveler leur union un mois plus tard en compagnie de leurs amis et famille, la star a partagé une nouvelle vidéo dévoilant l’image d’un couple au diapason. Posant tous les deux enlacés face caméra, Jennifer Lopez a tenu à dire à quel point cette union continue de la réjouir.

Jennifer Lopez est comblée

«Les gars, je l'ai fait. J'ai trouvé la personne qui me rend plus heureuse que je ne l’ai jamais été», entend-on en fond sonore. Des mots prononcés par une voix enfantine, qui viennent réaffirmer les sentiments qui unissent les deux stars.

Une séquence touchante alors même que JLo et Ben Affleck se sont donné une seconde chance en 2021, près de 20 ans après leur rupture en 2004.

Depuis, la star de 53 ans ne manque pas de rattraper le temps perdu et de partager son bonheur.