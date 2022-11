«Il restent des amis proches» : Harry Styles et Olivia Wilde auraient rompu

Après deux ans de romance, Harry Styles et Olivia Wilde ne seraient plus ensemble, a fait savoir le magazine People ce 19 novembre.

Ils formaient un des couples d’Hollywood les plus glamour du moment. Harry Styles et Olivia Wilde ne seraient plus ensemble. Ils «font une pause» après près de deux ans de relation, ont affirmé plusieurs sources, citées dans un article publié ce 19 novembre sur le site du magazine américain People. Leurs agendas respectifs les auraient contraints à s’éloigner l’un de l’autre.

«Il est toujours en tournée et part maintenant à l'étranger. Elle, se concentre sur ses enfants (sa fille Daisy, 6 ans, et son fils Otis, 8 ans dont elle partage la garde avec son ancien compagnon Jason Sudeikis) et son travail à Los Angeles», a déclaré une source. «C'est une décision très amicale», a insisté l’indiscret.

Le chanteur d’«As It Was», 28 ans, et la réalisatrice, 38 ans, avaient encore récemment été aperçus ensemble, notamment lors du concert Harryween à Los Angeles, le 31 octobre. Harry Styles et Olivia Wilde, qui n'ont jamais publiquement confirmé leur relation mais ont été à plusieurs reprises photographiés en train de s'embrasser, seraient tombés amoureux au cours du tournage du film d’Olivia Wilde «Don't Worry Darling».





Harry Styles and Olivia Wilde are hitting the brakes on their romance.





"He's still touring and is now going abroad. She is focusing on her kids and her work in L.A.," says one source. "It's a very amicable decision."





More details here: https://t.co/QZpcW8ssaU pic.twitter.com/QKFCShn8gf

— People (@people) November 18, 2022