Britney Spears enterre la hache de guerre avec sa sœur

Après avoir régulièrement réglé ses comptes avec sa famille par le biais des réseaux sociaux, Britney Spears a fait volte-face ce week-end, et envoyé un tendre message à sa sœur Jamie Lynn Spears.

Elle enterre la hache de guerre. La pop star a célébré vendredi son anniversaire, et a profité de cette date pour envoyer un tendre message à sa petite sœur Jamie Lynn Spears, de dix ans sa cadette. Une publication étonnante, alors que la pop star a régulièrement et violemment critiqué sa famille sur les réseaux sociaux, depuis la fin de sa mise sous tutelle le 12 novembre 2021. Outre son père, la chanteuse de 41 ans ne s'était pas privée d'exposer son point de vue cinglant sur l'attitude de sa mère et de sa sœur. L'heure est visiblement au pardon.

«Je pense à toi»

«C'est mon b-jour mais tu es mon cœur alors je pense à toi … félicitations pour avoir été si courageuse, inspirante et avoir montré du courage dans ton émission !!!», a ainsi posté la chanteuse, en commentaire d'une photographie de sa petite sœur à la guitare. «Tu n'es pas seule… si quelqu'un sait ce que ça fait… Je comprends Ma petite sœur !!!», a poursuivi Britney Spears, avant de lancer : «Je t'aime !!!», mettant semble-t-il un terme définitif à son ressentiment à l'égard de Jamie Lynn Spears.

L'heure était d'ailleurs aux déclarations d'amour ce week-end pour la chanteuse, qui a également envoyé un message à ses deux enfants, Sean, 17 ans et Jayden, 16 ans. Alors que ces derniers ont manifesté, cette année, le souhait de ne plus voir leur mère, Britney Spears a tenu à leur faire savoir à quel point ils lui manquent.

«A mes deux garçons… je vous aime… je mourrais pour vous !!! Je donnerais n'importe quoi juste pour toucher votre visage !!!», a publié l'artiste pour tenter de renouer le lien.

En août dernier, son plus jeune fils Jayden ne fermait pas la porte à des retrouvailles, expliquant toutefois qu'il faudrait beaucoup de temps pour réparer leur relation.