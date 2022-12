Johnny Hallyday : «Johnny m'a laissé beaucoup de problèmes qu'il n'a pas gérés par manque de courage», confie Laeticia

Alors que ce 5 décembre l’on célèbre les cinq ans de la mort de Johnny Hallyday, sa veuve Laeticia évoque la bataille judiciaire autour de l’héritage qui l’a opposée aux deux aînés du Taulier, Laura Smet et David Hallyday.

Les querelles n’appartiennent toujours pas au passé. Deux ans après l’accord trouvé autour de l’héritage de Johnny Hallyday, décédé d’un cancer il y a cinq ans jour pour jour ce 5 décembre, sa veuve Laeticia Hallyday revient sur l’âpre bataille judiciaire qui a divisé le clan Hallyday.

«J'espère que les choses s'apaiseront», a-t-elle déclaré ce samedi au micro de RTL. «Elles sont déjà apaisées, mais c'est encore un long chemin», a-t-elle ajouté.

Deux mois après la mort du rocker, Laura Smet avait dénoncé le testament rédigé par son père aux États-Unis en 2014, testament dont les dispositions l’excluaient elle et son frère David au profit de Laeticia et les deux filles que le couple avait adoptées, Jade et Joy. Tandis que la loi française interdit de déshériter ses enfants, Laeticia avait fait valoir que la loi américaine devait s’appliquer.

"Il m’a laissée avec beaucoup de problèmes qu’il n’a pas gérés par manque de courage" @LHallyday évoque la séparation familiale avec David et Laura, aujourd'hui apaisée (@ophmeunier) #RTL pic.twitter.com/gFtTSJ6AK4 — RTL France (@RTLFrance) December 3, 2022

Laeticia Hallyday considère que Johnny Hallyday a manqué de courage en ne prenant pas soin de régler cela de son vivant. «Le seul qui pourrait apaiser ces rancœurs, c'est Johnny», dit-elle. «Il est parti et il n'a pas réglé certaines choses... Il savait certainement que j'étais forte pour y arriver mais il m'a laissée avec beaucoup de problèmes qu'il n'a pas gérés, par manque de courage. Mais c'était lui, on ne pouvait pas le changer. Je lui pardonne aujourd'hui.»

Bien que les deux camps soient parvenus à un «accord définitif» en juillet 2020, les rancœurs sont toujours bien vivantes.

Toujours au micro de RTL ce samedi, Laeticia Hallyday accusent d’ailleurs David et Laura d’avoir abandonné leurs sœurs Jade et Joy. «Je pense surtout à mes enfants, ces deux petites filles qui ont déjà vécu l'abandon», estime-t-elle. «C'est une forme d'abandon aussi, de les avoir oubliées, de les avoir laissées dans ce deuil. On était toutes les trois dans ce deuil, et il n'y avait plus personne. Alors qu'on n'a pas vécu comme ça, c'est ça qui est douloureux», a-t-elle confié.