Le prince Harry enfile le costume de Spider-Man pour souhaiter un joyeux Noël aux orphelins de l'armée britannique

Toujours très engagé auprès des familles de soldats, le prince Harry s’est déguisé samedi dernier en Spider-Man, pour rappeler aux enfants qui pleurent la mort d’un de leurs parents militaires qu’ils «ne doivent pas se sentir coupables de s’amuser» à Noël.

Pour la bonne cause. Le prince Harry a revêtu le costume de Spider-Man pour envoyer ce samedi 3 décembre un message de soutien aux enfants qui ont perdu un parent engagé dans l’armée britannique.

Dans une vidéo diffusée lors d’un événement organisé par l'association caritative Scotty's Little Soldiers, qui vient en aide aux enfants de soldats qui ont péri en service, le prince s’est directement adressé aux petits orphelins pour leur souhaiter un joyeux Noël.

«Noël est une période où les êtres chers nous manquent énormément, et c'est normal. En même temps, il est possible de se sentir coupable de s'amuser sans nos parents, a déclaré le prince, qui a lui-même perdu sa mère Lady Diana à l’âge de 12 ans. Mais je suis ici pour vous assurer que ce que veulent les parents, c’est que leurs enfants s’amusent toujours. Alors ne vous sentez surtout pas coupables. (…) Profitez bien et Joyeux Noël», a ajouté en toute décontraction le papa de Archie et Lilibet, dont le documentaire prochainement diffusé et les mémoires, qui sortiront le 10 janvier prochain sous le titre français «Le Suppléant», inquiètent actuellement au plus haut point la monarchie britannique.



A noter que ce n'est pas la première fois que le prince Harry collabore avec Scotty's Little Soldiers. En 2019, il s’était pour la même cause déguisé en Père Noël.