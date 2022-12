Bruce Willis : l'aphasie, la maladie dont souffre l'acteur, progresse et inquiète sa famille

La santé de l’acteur Bruce Willis se dégrade. Atteint d’aphasie, la star de 67 ans aurait de plus en plus de mal à parler et à comprendre son entourage.

Neuf mois après avoir mis fin à sa carrière en mars dernier, les nouvelles ne sont pas bonnes. L’aphasie, trouble neurologique qui affecte la capacité de parler, d’écrire et de comprendre le langage dont souffre Bruce Willis, âgé de 67 ans, progresse, selon une source citée par RadarOnline.

«Bruce ne peut pas dire grand-chose, et il ne semble pas comprendre grand-chose de ce que les autres disent», a expliqué cette source. Une situation difficile à vivre pour ses proches, a-t-elle poursuivi, expliquant : «Il y a des jours où ils voient des aperçus de l'ancien Bruce, mais ils sont brefs et espacés». «On dirait qu'il s'éloigne d'eux, et ça leur brise le cœur».

Une famille soudée

Face à la maladie, la famille de l'acteur fait bloc. Son épouse, Emma Heming, et son ex-femme Demi Moore sont régulièrement en contact. «Demi a été en contact permanent avec Bruce et Emma», note la source. «Elle profite de chaque occasion qu'elle peut pour passer du temps avec lui. Si elle n'est pas là à ses côtés, elle appelle au téléphone juste pour que Bruce puisse entendre sa voix». Chaque moment auprès de l'acteur compte visiblement. «Ils savent qu'il ne sera pas là pour toujours. Alors ils chérissent chaque instant».

C'est entouré de sa famille recomposée et de ses cinq filles, Mabel, 10 ans, et Evelyn, 8 ans, nées de son union avec Emma Heming et Rumer, 34 ans, Scout, 31 ans, et Tallulah, 28 ans, fruits de son mariage avec Demi Moore, que Bruce Willis devrait passer Noël. «Les filles ne peuvent pas imaginer Noël sans Bruce», a poursuivi cette source. «Ça a été douloureux de le voir se détériorer. Le vieux Bruce manque aux filles plus âgées - celui qui les taquinait à propos de leurs petits amis et leur donnait des conseils non sollicités», souligne-t-elle, avant de conclure «tout ce qu'ils peuvent faire, c'est lui dire qu'ils l'aiment et prier pour un miracle des fêtes».