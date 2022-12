Bruce Willis : Demi Moore partage des photos de l'acteur malade entouré de sa famille

Demi Moore donne des nouvelles de Bruce Willis. L’actrice, restée très proche de son ex-époux, a partagé des photographies de l’acteur, atteint d’aphasie, entouré de ses cinq filles, de sa femme Emma Heming, et d’elle-même.

Une famille soudée. Alors que l’état de santé de Bruce Willis se serait dégradé, il peut compter sur les femmes de sa vie pour le soutenir. C'est en effet en famille que l'acteur profite de cette fin d'année, comme en témoigne les récentes photographies dévoilées par son ex-femme Demi Moore.

Souriant, l'interprète de Die Hard y pose accompagné de sa tribu recomposée : son épouse Emma Heming, son ex-femme Demi Moore et ses cinq filles, Mabel, 10 ans, et Evelyn, 8 ans, nées de sa seconde union et Rumer, 34 ans, Scout, 31 ans, et Tallulah, 28 ans, fruits de son premier mariage.

Des moments de convivialité que savourent tous les proches de Bruce Willis. «Quelle soirée amusante !», a réagi Emma Heming, que l'on voit notamment à table prenant tendrement la main de l'acteur de 67 ans.

Des photos rassurantes, puisqu'en début de semaine les nouvelles n'étaient pas bonnes, d'après une source citée par RadarOnline. Selon elle, l'acteur aurait de plus en plus de mal à communiquer et à comprendre les autres. C'est avec les siens qu'il traverse cette épreuve.