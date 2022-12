Harry & Meghan : gravement mis en cause par le prince Harry, les tabloïds prennent à nouveau la défense du prince William

De nombreux journaux publiés ce vendredi au Royaume-Uni consacrent une nouvelle fois leur Une à la série documentaire «Harry & Meghan», dont les trois derniers épisodes, mis en ligne ce jeudi, montrent Harry et son épouse Meghan Markle règler leurs comptes avec la famille royale.

Les tabloïds en colère. Accusés par le prince Harry de colporter des mensonges à la demande du service de communication du prince William, mais aussi d'être responsables de la fausse couche de Meghan Markle, certaines publications britanniques consacrent ce vendredi une nouvelle fois leur Une au documentaire «Harry & Meghan», dont les trois derniers épisodes ont été mis en ligne jeudi.

En colère, ils prennent ostensiblement la défense du prince William et Kate Middleton, qu’ils disent outrageusement attaqués par les Sussex.

Comme de nombreux autres journaux, le Daily Mail évoque la fin «brutale» de la série des Sussex diffusée sur Netflix. Le journal indique que le prince Harry a organisé une «attaque sauvage» contre son frère et son père, lorsqu'il a accusé William de lui avoir crié dessus et Charles de lui avoir menti. Pour le Daily Mail, le prince William et Kate Middleton font preuve de dignité «face à la trahison».

«Pourquoi Harry, pourquoi fais-tu cela à ta famille ?», demande le Daily Express.

Le Daily Star se moque ouvertement des déclarations du prince Harry, «l'homme qui déteste l'idée d'envahir la vie privée des gens» : «Mon père dit des mensonges, et mon effrayant frère me hurle dessus».

Le Telegraph fait sa Une sur le «front uni» de William et Kate qui se rendaient ce jeudi soir, comme si de rien n'était, à la traditionnelle soirée de Noël de Kensington.

Le Times consacre de son côté dix pages à l'histoire et - dans un éditorial - demande à Harry et Meghan de rendre leurs titres et de se retirer de la ligne de succession.