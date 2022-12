Kim Kardashian évoque la possibilité d'un cinquième enfant

A 42 ans, Kim Kardashian a fait savoir qu’elle n'excluait pas la possibilité d'être mère une nouvelle fois.

Il ne faut jamais dire jamais. Alors que l’influenceuse et femme d’affaire vient de passer les fêtes de Noël entourées de sa famille et de ses enfants, elle pourrait envisager d’agrandir un jour un peu plus son clan. Déjà maman de quatre enfants - North, 9 ans, Saint, 7 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 3 ans - nés de son union avec Kanye West - la star de téléréalité de 42 ans n’exclut pas la possibilité d’être à nouveau mère un jour.

C’est ce qu’elle a confié à Gwyneth Paltrow à l’occasion du podcast «Goop», repéré par le magazine Page Six. Elle a toutefois reconnu qu’elle devrait «avoir quelqu'un dans (sa) vie pendant un certain temps pour prendre cette décision».

Pour y arriver, la star de 42 ans semble toutefois avoir tout prévu et pourrait donc utiliser des embryons congelés. «Je pense que les embryons sont la meilleure solution», a noté la star, dont les deux derniers enfants sont d'ailleurs nés de mère porteuse. Après deux grossesses naturelles difficiles, Kim Kardashian a en effet eu recours à la gestation pour autrui, en raison de problèmes de santé qui auraient pu lui coûter la vie en cas de nouvelles grossesses.

Si elle ne ferme pas la porte à un cinquième enfant, pour l'heure Kim Kardashian est célibataire, et ne compte pas précipiter les choses.