«Le Suppléant» : le prince Harry règle encore ses comptes avec son frère dans son autobiographie

Le prince Harry continuerait d’enfoncer son frère William dans son autobiographie «Le Suppléant», qui doit sortir ce 10 janvier.

C’est toujours la guerre entre les deux frères. Quelques semaines après la diffusion de la série documentaire «Harry & Meghan», dans laquelle les Sussex ont dit tout le mal qu’ils pensaient de William et Kate, c’est dans l’autobiographie intitulée «Le Suppléant», à paraître ce 10 janvier, que le prince Harry devrait continuer ses réglements de comptes avec son frère.

Selon une source du Sunday Times qui affirme avoir lu l’ouvrage que le duc de Sussex a co-écrit avec l'ex-journaliste américain et lauréat du prix Pulitzer en 2000, J.R. Moehringer, «Le Suppléant» (publié chez Fayard en France) revient notamment sur les coulisses du retrait de Harry et Meghan Markle de la famille royale, en 2020.

Quatre livres de Meghan et Harry attendus

«Je pense que le livre [sera] pire que ce que la famille royale attendait. Tout est mis à nu. Charles s'en sort mieux que je ne l'espérais, mais c'est dur pour William en particulier, et même Kate est un peu critiquée. Il y a des détails minutieux, et une description de la dispute entre les frères. Personnellement, je ne vois pas comment Harry et William pourront se réconcilier après ça», indique la source.

«C'était terrifiant de voir mon frère me crier dessus et mon père me dire des choses inexactes, et ma grand-mère, assise là, en silence», avait déjà décrit le prince William dans sa série documentaire, quant à la rencontre qui a précédé son départ du Royaume-Uni. Il affirme avoir ce jour-là demandé à vivre à l’étranger tout en gardant ses obligations royales.

Ces révélations sur ses relations tendues avec son frère ne devraient en outre qu’être le début d’une longue série, puisque le prince Harry et son épouse auraient signé un contrat pour la publication de quatre livres avec la maison d’édition Penguin Random House.