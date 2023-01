Sophie Davant se confie sur les aléas de sa vie sentimentale

Dans un entretien accordé au magazine Télé 7 Jours, Sophie Davant a évoqué avec une touchante sincérité son parcours sentimental, et sa plénitude actuelle.

Comme une boîte de chocolat. Mère de deux enfants nés de son union avec l’animateur Pierre Sled, dont elle est séparée depuis 2012, et après une histoire avec l’académicien Erik Orsenna, Sophie Davant a retrouvé l’amour dans les bras de son ancien camarade à France Télévisions, William Leymergie, dont elle s’est rapprochée après le décès de l’épouse de l’animateur de «William à midi», en 2020.

Une relation à laquelle l’animatrice de 59 ans ne s’attendait pas. L’occasion pour elle d’évoquer sa vie sentimentale, et les leçons qu’elle en a retiré.

«Je vis avec ce qui m'a constituée, ce qui m'a fait grandir et m'a permis de me faire découvrir des ressources insoupçonnées. Il m'est arrivé de me retrouver célibataire sans l'avoir prévu. Et je me suis étonnée ! J'ai fait des choses dont je me croyais incapable. (…) J'ai été mariée, divorcée, célibataire, amoureuse, délaissée. Je suis à nouveau tombée amoureuse, alors que je pensais que c'était terminé. Et puis à nouveau, tout s'est cassé la figure... C'est la vie, elle est sinueuse, mais aussi incroyable ! Elle me surprend chaque jour», a-t-elle confié au magazine Télé 7 Jours.