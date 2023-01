Pink, John Travolta, Nicolas Cage, Leann Rimes… Les célébrités rendent hommage à Lisa Marie Presley : «J’espère qu’elle repose en paix dans les bras de son père»

Lisa Marie Presley, fille du chanteur Elvis Presley, a succombé à un arrêt cardiaque ce jeudi 12 janvier. Bette Midler, Billy Idol, John Travolta, Leann Rimes… De nombreuses personnalités lui rendent hommage.

Son décès soudain suscite un profond émoi à Hollywood. Présente ce mardi lors de la soirée des Golden Globes 2023 où le film sur son père Elvis a été récompensé, Lisa Marie Presley est décédée à l’âge de 54 ans ce jeudi d’un arrêt cardiaque, a annoncé sa famille. «C'est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma magnifique fille Lisa Marie nous a quittée», a déclaré sa mère Priscilla dans un communiqué à l'Associated Press. «C'était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j'aie jamais connue.»

RIP Lisa Marie Presley, 54.



She suffered a cardiac arrest at her LA home last night just two days after attending the Golden Globes with her mother @Cilla_Presley to see Austin Butler win Best Actor for his brilliant portrayal of her father in ‘Elvis.’ Such sad news. pic.twitter.com/OJTzm9JtLw — Piers Morgan (@piersmorgan) January 13, 2023

Austin Butler thanking Priscilla and Lisa Marie Presley two days ago is extra powerful now …RIP Lisa Marie

pic.twitter.com/Ln3lUzn5uS — Wu-Tang is for the Children (@WUTangKids) January 13, 2023

Beaucoup de personnalités manifestent leur tristesse et saluent sa mémoire de la chanteuse. Nicolas Cage, avec qui Presley s’était mariée au début des années 2000, a déclaré au Hollywood Reporter : «C'est une nouvelle dévastatrice. Lisa a eu le plus grand rire de tous ceux que j'ai jamais rencontrés. Elle a illuminé chaque pièce et j'ai le cœur brisé. Je trouve un peu de réconfort en croyant qu'elle est réunie avec son fils Benjamin (décédé en 2020, ndlr)».

La chanteuse Leann Rimes s'est rendue sur Twitter et a posté «J’espère qu'elle est en paix dans les bras de son père. Mon cœur va à sa famille.»

lisa marie presley… how heartbreaking. i hope she is at peace in her dad’s arms. my heart goes out to her family. too much grief in just a couple of years. #riplisamarie #LisaMariePresley — leann rimes cibrian (@leannrimes) January 13, 2023

John Travolta a exprimé son chagrin. «Lisa petite fille, je suis vraiment désolé. Tu vas me manquer mais je sais que je te reverrai. Mon amour et mon cœur vont à Riley, Priscilla, Harper et Finley (respectivement la fille, la mère et les jumelles de Lisa Marie Presley, ndlr).»

La chanteuse Pink a partagé une photo avec en légende : «Cela me fait mal au cœur. Lisa Marie, tu étais unique en ton genre. Drôle, d’une vive intelligence, sensible, talentueuse, pleine d'esprit, méchante, aimante, généreuse, critique mais toujours juste, loyale, et tu adorais tes enfants.»

Billy Idol, qui a interprété son titre «White Wedding» de 1982 avec Lisa Marie Presley au Radio City Music Hall, s'est souvenu de leur performance ensemble. «Elle était aimante avec moi, à Memphis dans les années 1990, elle m'avait fait visité Graceland, ce qui était très spécial», a-t-il écrit. «Elle était très adorable et nous avions joué ensemble au NYFW au début des années 2000. Repose en Paix»

Sad news 2 hear of #LisaMariePresley passing .. she was very loving 2 me, in Memphis in the 90’s she gave me a viewing of the private sections of Graceland which was very special. She was very lovely & we performed together at NYFW early 2000’s. RIP pic.twitter.com/pdJOKpe1Rd — Billy Idol (@BillyIdol) January 13, 2023

«Mon Dieu. #LisaMariePresley est décédée, a tweeté Bette Midler «Elle avait 54 ans et était si belle. Je suis sous le choc».