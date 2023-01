Jeremy Renner : de retour chez lui après son accident, l'acteur est loin d'être sorti d'affaire

Récemment gravement blessé lors d’un accident, Jeremy Renner a ce mardi 17 janvier annoncé être sorti de l’hôpital, mais une source du New York Post rapporte que l’acteur mettra plusieurs années à s'en remettre.

Le repos forcé va encore durer. S’il a annoncé être rentré chez lui ce mardi 17 janvier, après avoir passé plusieurs jours en soins intensifs, Jeremy Renner n’en a cependant pas fini avec les soins médicaux.

«C'est bien pire que ce que tout le monde sait. Jeremy est très conscient du fait qu'il a failli mourir ce jour-là», a confié une source proche au New York Post.

Déjà opéré à deux reprises, notamment pour une reconstruction de la poitrine, Jeremy Renner devrait en effet à nouveau être opéré dans les prochaines semaines. «Les médecins ont tendance à espacer les opérations pour laisser le temps au processus naturel de guérison du corps de se mettre en place, et c'est le cas ici», a expliqué la source.

Pour l’heure, c’est entouré des siens que l’acteur tente de se refaire une santé. «Ravi d'avoir pu visionner l'épisode 201 avec ma famille depuis chez moi», a-t-il tweeté ce mardi en parlant de la série «The Mayor of Kingstown», dans laquelle il joue.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023