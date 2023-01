L'actrice Riley Keough révèle être devenue maman lors des obsèques de sa mère Lisa Marie Presley

La fille de Lisa Marie Presley, l’actrice Riley Keough, a révélé ce dimanche, dans un discours écrit en hommage à sa mère, avoir secrètement accueilli son premier enfant.

Riley Keough et son mari Ben Smith-Petersen ont accueilli une fille, a confirmé ce dimanche 22 janvier un représentant de l'actrice à Page Six. L’acteur et cascadeur avait quelques heures plus tôt fait lui-même cette révélation surprenante, en lisant une lettre de sa femme pendant les obsèques de Lisa Marie Presley à Graceland, ce dimanche.

«Merci de m'avoir montré que l'amour est la seule chose qui compte dans cette vie. J'espère pouvoir aimer ma fille comme tu m'as aimée, comme tu as aimé mon frère et mes sœurs», était-il notamment écrit dans cette lettre de Riley Keough, destinée sa défunte mère Lisa Marie Presley.

«Merci de m'avoir donné de la force, mon cœur, mon empathie, mon courage, mon sens de l'humour, mes manières, mon tempérament, ma sauvagerie, ma ténacité. Je suis un produit de ton cœur, mes sœurs sont un produit de ton cœur, mon frère est un produit de ton cœur», était-il encore inscrit.

Ben Smith-Petersen, qui a épousé Riley Keough en 2015, n'a pas précisé la date de naissance de leur fille ni révélé son nom.

Lisa Marie Presley, enfant unique d'Elvis Presley et de sa femme, Priscilla Presley, est décédée le 12 janvier après avoir subi un arrêt cardiaque. Elle a donc laissé derrière elle trois filles, mais aussi une petite-fille.

En plus de Riley, Lisa Marie était également la mère des jumelles Finley et Harper Lockwood, 14 ans. Elle avait aussi eu un fils, Benjamin Keough, décédé par suicide en juillet 2020 à l’âge de 27 ans, et auprès duquel elle repose désormais.

Le souvenir d'une mère aimante

Riley Keough, qui devait prendre la parole lors des obsèques mais a finalement préféré la laisser à son époux, s'est assise au premier rang pendant que son mari lisait à haute voix la lettre en son nom. Une lettre bouleversante évoquant ses souvenirs d’enfance.

«Je me souviens que tu m'as donné des bains quand j'étais bébé, que tu m'as conduit dans mon siège auto en écoutant Aretha Franklin … m'emmenant manger une glace après l'école en Floride», a-t-elle écrit.

«Je me souviens que tu chantais pour moi et mon frère des berceuses la nuit, et comment tu restais allongée avec nous jusqu'à ce que nous nous endormions. Je me souviens de ce que c'était que d'être aimée par la mère la plus aimante que j'aie jamais connue. À quel point je me sentais en sécurité dans tes bras, je me souviens avoir ressenti cela quand j'étais enfant et il y a encore deux semaines sur ton canapé», a-t-elle ajouté.

Parmi les centaines de personnes présente à Memphis ce dimanche pour les obsèques de Lisa Marie Presley, se trouvaient également son amie Sarah Ferguson, ainsi que les chanteurs Alanis Morissette et Axl Rose.