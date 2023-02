«J'ai longtemps été avec une fille» : la comédienne Laura Felpin se confie sur sa première histoire d’amour

Interviewée pour le podcast La Poudre, la comédienne Laura Felpin («Le Flambeau») a fait des révélations sur sa première histoire d’amour, «avec une fille».

D’humeur à faire des confidences sur sa vie sentimentale, Laura Felpin s’est ce mardi 31 janvier livrée à cœur ouvert au micro de Lauren Bastide et son podcast La Poudre. «J'ai toujours été fascinée par les filles très très jolies, a commencé par déclaré la comédienne actuellement en tournée avec son one-woman show, et à l'affiche d'«Astérix et Obélix». «J'ai été très longtemps dans une relation homosexuelle…», a-t-elle poursuivi.

«Enfin, d’ailleurs, je n’ai pas commencé par l'hétérosexualité. J'ai commencé par être avec une fille, au lycée. Tout de suite après mon lycée. Pendant quelques années. Je l'ai jamais dit ça : j'ai longtemps été avec une fille. Donc j'ai découvert les plaisirs charnels d'abord avec une femme», a-t-elle révélé.

«Ensuite, je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré un homme, je suis resté très très longtemps avec lui. J'ai compris que j'étais obsédée par ça : plaire aux hommes.» Aujourd’hui célibataire, l’humoriste dit essayer de remédier à cette «obsession».

«C'est encore une obsession et je l'écris beaucoup pour m'en libérer parce que je ne sais pas pourquoi, même en ayant été avec des filles, j'ai moins besoin de me faire valider par des filles que par des hommes. Je déconstruis vachement ça et je suis perdue un peu dans ce féminisme, analyse-t-elle. Je suis fâchée contre plein de choses et en même temps je suis fâchée contre moi parce que je me dis 'là tu ne peux pas nier que t'as envie de plaire à ce mec dans cette pièce et que bizarrement c'est celui qui ne te calcule pas en plus'. Donc là il va falloir un peu déconstruire tout ça», a-t-elle conclu.