Isabelle Boulay fait des confidences sur sa vie de couple avec Eric Dupond-Moretti

Dans une interview publiée par le site québécois 7 Jours, Isabelle Boulay a fait des confidences sur sa vie de couple avec le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, son compagnon depuis 2016.

Très discrète d’habitude sur le sujet, Isabelle Boulay a accepté de se confier sur sa relation avec Eric Dupond-Moretti. Celle qui sort un album de reprises et entame une nouvelle tournée intitulée «D'Amériques et de France», à partir du mois de février, a accordé une interview au site québécois 7 Jours, dans laquelle elle évoque leur organisation pour vivre leur relation malgré la distance.

Même si elle aimerait passer plus de temps avec son compagnon, Isabelle Boulay partage sa vie entre la France, où vit le ministre avec qui elle est pacsée, et son fils Marcus, 14 ans, resté au Canada. L'artiste multiplie donc les allers-retours entre les deux pays, passant 15 jours par mois de chaque côté de l'Atlantique. Une alternance «difficile sur l’organisme», reconnaît la chanteuse, mais dont ils doivent se contenter.

«Quelqu'un qu'on attend»

«Autant mon amoureux que moi, on aimerait que l'autre nous attende quand on rentre à la maison, mais je ne peux pas exiger ça de lui, comme lui ne peut pas l'exiger de moi. Je pense que je serai toujours quelqu'un qu'on attend. Mais quand on est là l'un pour l'autre, on est entièrement présents. Je comprends parfaitement sa réalité, parce que c'est aussi la mienne», a exprimé la chanteuse, qui confie par ailleurs qu’elle nourrissait déjà une grande admiration pour son compagnon bien avant de le rencontrer.

«Même avant de le connaître plus intimement, je trouvais que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'audace, qui avait une colonne vertébrale. Il avait toute la dimension pour aller en politique. Et quand on aime quelqu'un, on l'aime totalement», dit-elle.

Au micro de RTL en juin 2022, Isabelle Boulay avait déjà évoqué son couple. «Quand j'ai appris qu'il allait devenir ministre de la Justice, j'avais l'impression que quelque chose allait nous échapper, mais au contraire je pense que ça nous a encore plus rapprochés», avait-elle déclaré, avant d'ajouter : «C'est sûr que le domaine de l'intimité devient un peu plus compliqué, on vit avec une équipe de sécurité qui est toujours juxtaposée, mais c'est vraiment des gens très agréables».