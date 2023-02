Dans quelle station de ski française Kate et William aiment passer leurs vacances ?

Amateurs de ski, Kate et William aiment profiter des joies de la glisse en France. Le couple a, à plusieurs reprises, jeté son dévolu sur une station savoyarde bien connue.

Si Lady Di appréciait skier en Suisse et en Autriche en famille, le prince et la princesse de Galles affectionnent, eux, les Alpes françaises. Et plus précisément la station de Courchevel. Depuis leur premier séjour dans la station savoyarde il y a plus de dix ans, alors qu'ils n'étaient pas encore mariés, Kate et William sont restés fidèles au site de la vallée de la Tarentaise, note le magazine Gala. Une destination qu'ils ont depuis partagé en famille. En avril dernier, le couple était venu y passer quelques jours en compagnie de leurs enfants George, Charlotte et Louis.

Un lieu symbolique

Les deux aînés de Kate et William connaissent d'ailleurs la station depuis plusieurs années, puisqu'ils la fréquentent depuis 2016. Cette année, Kate Middleton et le fils du roi Charles III avaient choisi Courchevel pour organiser une séance de photographies officielles de leurs vacances. Des clichés que le couple avait ensuite partagés sur leurs réseaux, dévoilant la frimousse de George, 2 ans et demi, et Charlotte bébé, sous les flocons de neige.

Six ans plus tard, c'est en famille que les deux aînés de la fratrie ont descendu l'année dernière les pistes du domaine des 3 Vallées. Reste à savoir s'ils viendront y passer leur première étoile cet hiver ou à Pâques, accompagnés évidemment de leur petit frère Louis, 4 ans, et de leurs parents. Un moment de repos avant le couronnement de Charles III attendu le 6 mai prochain.