«Je n’avais pas le choix» : Salma Hayek fait une incroyable révélation sur son mariage avec François Henri-Pinault

Dans une interview parue ce mercredi 8 février dans Glamour, Salma Hayek a livré une étonnante anecdote concernant son mariage avec François-Henri Pinault.

La surprise a dû être de taille. Salma Hayek raconte que son mariage avec François-Henri Pinault, qui s'est tenu le 14 février 2009, a entièrement été organisé dans son dos. L’actrice raconte qu’elle a même appris qu’elle allait se marier le jour même de son mariage.

«Je ne savais pas que j'allais me marier ce jour-là ! C’était comme une intervention. Je ne pense pas avoir déjà raconté cette histoire. Ils m'ont juste emmenée à la mairie. Mes parents, mon frère, ils ont tous comploté dans mon dos», a déclaré la star qui se décrivait à l'époque comme une «phobique du mariage».

«C’était un mariage dans une mairie parce qu'ils m'y ont traînée. J'étais nerveuse. Et après ça, il y avait un déjeuner chez ses parents. Ma belle-mère, qui est la personne avec le plus de goût quand il s'agit de recevoir, avait déjà préparé le déjeuner. Je n'avais pas le choix.», a-t-elle ajouté.

La méthode peut paraître un peu spéciale, mais Salma Hayek ne semble pas en garder un mauvais souvenir, se défendant par ailleurs depuis de nombreuses années d'avoir épousé l'homme d'affaires pour sa fortune.

«Quand je l’ai épousé, tout le monde disait que c’était un mariage arrangé et que je l'avais épousé pour son argent. Et ça fait quinze ans qu’on est ensemble et notre amour est toujours aussi fort, a récemment expliqué l'actrice d'origine mexicaine dans le podcast Armchair Expert. Quand mon mari rentre du travail, peu importe s’il y a passé une sale journée, il a un énorme sourire sur le visage, il est content de me voir et de voir ses enfants», a-t-elle renchéri.

Bis repetita

Le bonheur des parents de la petite Valentina Paloma, leur fille née en 2007 (François-Henri Pinault avait déjà eu deux enfants avec sa première épouse Dorothée Lepère, et un avec Linda Evangelista), serait donc toujours au rendez-vous, comme au premier jour de leur rencontre en 2006, lors de l’inauguration du Palais Grassi à Venise.

«Même après toutes ces années et l’épreuve du confinement je suis consciente de la chance que j’ai de t’avoir rencontré. Plus je te découvre, plus mon amour grandit. À nous, mon Amour», a-t-elle il y a peu écrit en légende d'un cliché de son mari.

Le couple a même renouvelé ses vœux de mariage sur une plage paradisiaque, le 10 août 2018. Mais cette fois encore, c’était une surprise, comme elle l’avait dévoilé sur Instagram quelques jours après la cérémonie.

La seule ombre tiendrait au dress code : «L'été touche à sa fin et mon meilleur souvenir reste celui où mon mari m'a fait une surprise avec le renouvellement de nos vœux». Ajoutant avec humour au sujet de sa tenue : «Ce n'est pas ce que j'aurais choisi de porter pour mon mariage, mais on m'avait dit que j'allais au spa !»