Jeremy Renner : ses coéquipiers de Marvel donnent de ses nouvelles

Paul Rudd et Evangeline Lilly ont donné des nouvelles de Jeremy Renner. L’acteur victime d’un dramatique accident de chasse-neige début janvier «va bien», selon ses coéquipiers Marvel.

Actuellement en promotion pour la sortie de Ant Man, Paul Rudd et Evangeline Lilly ont été interrogés sur l’état de santé de leur ami Jeremy Renner. Et tous deux ont indiqué avoir de bonnes nouvelles, louant par ailleurs la capacité de récupération de l’acteur, avec qui ils ont partagé l’affiche à plusieurs reprises.

«Il va bien», a ainsi fait savoir Paul Rudd dans les colonnes d’Entertainment Tonight, précisant avoir eu l’acteur avant la première mondiale de «Ant Man and the Wasp: Quantumania», qui s’est tenue ce lundi 6 février. «C'est le meilleur gars et il est génial», a-t-il poursuivi à propos de l’interprète de Hawkeye, qui a frôlé la mort après un effroyable accident de chasse-neige le 1er janvier, puis a été hospitalisé dans un état grave.

«Il se remet incroyablement»

Rentré chez lui le 17 janvier après deux opérations et plus de 30 os cassés, l’acteur poursuit depuis sa convalescence. Et ses progrès ont étonné une autre de ses partenaires à l’écran, qui lui a rendu visite à son domicile. A l’occasion d’une interview accordée à Access Hollywood, Evangeline Lilly a fait part de sa stupéfaction quant à la résistance de l’acteur.

«Je m'attendais à m'asseoir à son chevet et à lui tenir la main pendant qu'il gémissait et gémissait de douleur et qu'il était incapable de bouger», a expliqué cette dernière avant de dresser un tout autre portait de la situation : «Il se promenait en riant avec ses amis. C'est un miracle. C'est tout simplement un miracle». Une récupération qui force l’admiration selon elle. «Il est fait de quelque chose de vraiment dur ce type. Vous avez toujours pu voir cela en lui et il se remet incroyablement», a souligné l'actrice.

Toujours en convalescence, l'acteur se tourne déjà vers l'après. Il a annoncé la semaine dernière sur ses réseaux la sortie prochaine de sa série «Rennervations» sur Disney+, précisant : «dès que je suis remis sur pied, nous venons à VOUS, partout dans le monde…». Un moral d'acier.