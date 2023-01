Jeremy Renner : l'acteur tentait de sauver son neveu au moment de l'accident, révèle le rapport de police

Selon un rapport de police obtenu par la chaîne américaine CNN, Jeremy Renner tentait d’empêcher son chasse-neige, qui était en train de glisser, de percuter son neveu au moment de l’accident survenu au Nouvel an.

Une suite d’événements malheureuse. Selon un rapport du bureau du shérif du comté de Washoe, dans le Nevada, sur l’accident survenu le 1er janvier dernier au domicile de Jeremy Renner, l’acteur tentait de dévier la trajectoire de son chasse-neige qui, alors qu’il glissait, menaçait de percuter son neveu, révèle le site de la chaîne d'information américaine CNN.

Le comédien de 52 ans utilisait son engin afin de libérer le véhicule de ce dernier pris sous une importante couche de neige. Quand l’appareil a commencé à glisser sur le côté, Jeremy Renner a quitté le volant, en oubliant d’actionner les freins d’urgence. C’est au moment où il a tenté de remonter dans le chasse-neige qu’il a été happé et écrasé par celui-ci.

