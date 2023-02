Couronnement de Charles III : la couronne que portera Camilla a quitté la Tour de Londres pour subir des modifications

La couronne que portera Camilla Parker-Bowles le 6 mai prochain, à l'occasion du couronnement de Charles III, sera celle de la reine Mary. Elle sera dotée de diamants ayant appartenus à Elizabeth II, a annoncé le palais de Buckingham, ce mardi 14 février.

Camilla portera la couronne de Queen Mary lors de son couronnement et celui de son époux Charles III au printemps prochain. L'objet «a été retiré de l'exposition à la Tour de Londres pour des travaux de modification avant le couronnement en mai», a fait savoir le Palais.

Parmi ces modification et ajouts mineurs, la couronne sera parée des diamants Cullinan III, IV et V, ayant appartenus à Elizabeth II, souligne le Palais, afin de rendre hommage à la monarque décédée le 8 septembre dernier. Souvent portés par Sa Majesté, ces diamants faisaient partie de sa collection de bijoux personnels.

En revanche, la couronne devrait arborer une réplique et non l'original du mythique et controversé diamant Koh-i-Noor, régulièrement réclamé par l'Inde, rapporte de son côté le Sun.

C'est la première fois dans l'histoire récente qu'une couronne existante sera par ailleurs utilisée pour le couronnement d'une reine consort au lieu d'une nouvelle pièce spécialement commandée pour l'occasion. La reine Mary avait fait faire ce bijou en 1911 lors de l'accession au trône de son mari, le roi Georges V.