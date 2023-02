Meghan Markle : l'épouse du prince Harry n'était pas du tout intéressée par le mariage de Kate Middleton et William

Meghan Markle appréciait peu les «conversations sans fin» autour du mariage de Kate Middleton, en 2011, selon les termes de son blog The Tig.

Selon le Daily Mail qui cite un ancien article, écrit par Meghan Markle sur son blog The Tig, aujourd’hui fermé, l’ex-actrice de Suit ne partageait pas du tout l’engouement du public autour des noces de Kate et William. D’après le journal britannique, la mère d'Archie et Lilibet semblait même lassée par l’intérêt suscité par ce que beaucoup ont appelé «le mariage du siècle».

Evoquant le rêve de nombreuses petites filles de devenir «princesse», précisant que personnellement elle se voyait plutôt en «princesse rebelle», Meghan Markle précisait même dans cette publication : «Les femmes adultes semblent conserver ce fantasme d'enfance». Et d’ajouter : «Regardez le faste et les circonstances entourant le mariage royal et les conversations sans fin sur la princesse Kate», manifestement peu adepte du tapage provoqué par l’événement. Un rendez-vous qui, a défaut d'avoir intéressé Meghan Markle, a effectivement largement passionné.

Pour mémoire, l'union de Kate et William a réuni, le 29 avril 2011, deux milliards de téléspectateurs dans le monde. Ironie de l’histoire, Meghan Markle a vécu la même situation, sept ans plus tard, lors de ses noces le 19 mai 2018, avec le prince Harry, attirant environ le même nombre de curieux devant leur petit écran.