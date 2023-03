Arnold Schwarzenegger exhorte les personnes antisémites et racistes à choisir un autre chemin que la haine

Investi dans la lutte contre l’antisémitisme et le racisme, Arnold Schwarzenegger a pris la parole dans un long message vidéo, appelant à sortir du cercle destructeur et stérile de la haine.

Dans une longue vidéo, de plus de dix minutes, postée sur Twitter, l’acteur et ancien gouverneur de Californie s’est adressé aux personnes antisémites et racistes, les incitant à prendre un autre chemin que celui de la haine. «Voici mon message à ceux qui ont choisi le chemin de la haine», a noté Arnold Schwarzenegger en commentaire de ces images, avant de prendre la parole face caméra.

Revenant sur sa visite au camp d’Auschwitz en septembre 2022, où 1,1 million de Juifs ont perdu la vie, mais aussi sur le passé de son père, ancien soldat de l’armée allemande sous les nazis, dont la vie fut ensuite rongée par la culpabilité, l’acteur de 75 ans s’est lancé dans un long plaidoyer.

This is my message to anyone who has chosen the path of hate. Please listen. pic.twitter.com/P0VCDqPeb6 — Arnold (@Schwarzenegger) March 6, 2023

«La haine est le chemin des faibles»

Interpellant directement les personnes racistes - «si vous vous retrouvez à penser à quelqu'un comme étant inférieur à cause de sa religion ou la couleur de sa peau ou son genre» - il lance alors : «A travers l’histoire, la haine a toujours été le chemin le plus facile. C’est plus facile de trouver un bouc émissaire quand on a un problème, plutôt que d’essayer d'améliorer les choses nous-même. Mais laissez-moi être clair avec vous, à la fin du chemin, vous ne trouverez, ni succès, ni accomplissement, ni joie. La haine vous casse. La haine est le chemin des faibles.»

Et de poursuivre : «Il n'y a jamais eu de mouvement réussi basé sur la haine. Les nazis ? Perdants. La Confédération ? Perdante. Le mouvement d'apartheid ? Perdant. Et la liste continue», insiste Arnold Schwarzenegger. «Aucune personne ayant choisi la voie facile de la haine n'est arrivée au bout du chemin en se disant : "Quelle vie". Non. Ils meurent aussi misérablement qu'ils ont vécu», souligne l’ancien culturiste, prônant la valeur de l'effort.

Avant de conclure : «Vous devez arrêter cette guerre contre tous ceux que vous détestez. Vous devez mener la guerre contre vous-même», pour choisir non pas la facilité, mais «le chemin de la force».