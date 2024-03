Arnold Schwarzenegger annonce qu'il s'est fait poser un pacemaker la semaine dernière

Arnold Schwarzenegger a annoncé ce lundi s’être fait poser un pacemaker, un stimulateur cardiaque, le 18 mars dernier.

Il est désormais «un peu plus une machine». Arnold Schwarzenegger, 76 ans, a indiqué ce mardi 26 mars s'être fait poser un pacemaker il y a une semaine. Dans l'épisode de lundi de son podcast «Arnold's Pump Club», l'acteur de «Terminator» et ancien gouverneur de Californie a déclaré : «Lundi dernier, j'ai subi une opération pour un stimulateur cardiaque et je suis devenu un peu plus une machine.»

Quelques jours seulement après l’intervention, il a confié aller «très bien».«J'ai été opéré lundi et vendredi j'étais déjà à un événement avec Jane Fonda», a-t-il raconté. «Personne n'aurait pu penser que j'avais débuté la semaine avec une opération».

Arnold Schwarzenegger a déclaré que partager cette nouvelle «allait à l’encontre d’une grande partie de son éducation en Autriche, où personne n’a jamais parlé de problèmes médicaux. Tout ce qui concernait les soins de santé était gardé pour soi».

Maladie congénitale et multiples chirurgies

Comme le rappelle CNN, la star, qui a confié être née avec une malformation cardiaque, avait subi en 1997 un remplacement de valve pulmonaire, qui facilite la circulation du sang du cœur vers les poumons. En 2018, Arnold Schwarzenegger avait subi une opération à cœur ouvert pour remplacer la valvule pulmonaire vieillissante qui avait été insérée. En 2020, il avait de nouveau subi une intervention chirurgicale pour remplacer sa valve aortique, qui aide le sang à circuler du cœur vers le reste du corps.

En septembre dernier, l'acteur avait aussi révélé avoir failli mourir après une opération à cœur ouvert ratée en 2019. «[Les médecins m'ont dit] qu'ils n'avaient pas du tout prévu cela. Ils m'ont dit qu'ils avaient fait une erreur et qu'ils avaient percé la paroi cardiaque et qu'ils avaient dû rapidement m'ouvrir pour me sauver la vie. C'était effrayant», avait-il raconté dans une vidéo Youtube. «Les médecins m'ont dit qu'ils avaient fait une erreur et qu'ils avaient percé la paroi cardiaque et qu'ils avaient dû rapidement m'ouvrir pour me sauver la vie. C'était effrayant», avait-il raconté sur YouTube.

Arnold Schwarzenegger était revenu sur la bataille pour se remettre sur pieds qui avait suivi cette opération, comment elle avait commencé par seulement quelques petits pas dans les couloirs de l’hôpital. «J'avais l'air d'un idiot qui se dandinait dans les couloirs, mais en fin de compte, j'y allais parce que les médecins disaient qu'il fallait exercer ses poumons».

La star avait dit que son mental avait énormément boosté ses capacités avec, en ligne de mire constante, la nécessité de pouvoir tourner «Terminator : Dark Fate». «Je devais être en forme, je devais bouger, courir, soulever des objets, faire les scènes de combat», expliquait-il, assurant que son «attitude positive» lui avait permis d'atteindre son objectif. «Quand j'ai commencé à tourner Terminator 6, j'étais à nouveau opérationnel».

L’acteur a fait savoir qu’il avait reçu de nombreux messages de personnes nées avec le même problème de santé que lui disant «que parler de ses opérations de remplacement valvulaire leur avait donné du courage et de l’espoir pour faire face aux leurs». «Comme je sais qu'aller à l'encontre de mon instinct secret et être transparent aide les gens, cela me semble normal d'en parler», a-t-il ajouté.