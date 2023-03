Oscars 2023 : avec quel Français Michelle Yeoh, sacrée meilleure actrice, partage-t-elle sa vie ?

Star de la 95e cérémonie des Oscars où elle a remporté le prix de la meilleure actrice, Michelle Yeoh partage depuis longtemps sa vie avec un Français. Présent au Dolby Theater de Los Angeles, Jean Todt n’a pas caché son émotion au moment où sa compagne a reçu sa récompense.

Les amateurs de Formule 1 le connaissent bien, Jean Todt était en pôle position ce dimanche pour assister au sacre de sa compagne de longue date, l’actrice Michelle Yeoh, qui vient de recevoir l’Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation dans la comédie déjantée «Everything everywhere all at once». Une récompense historique, puisqu’elle est la première de l’histoire de la prestigieuse cérémonie attribuée à une femme asiatique.

Jean Todt n’a pas caché sa fierté. «Un moment de grâce pure et d'immense bonheur ! Quel parcours ! Si fier de Michelle qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice !», a-t-il écrit sur Twitter.

Moment of pure grace and immense happiness! What a journey! So proud of Michelle who received the Oscar Academy Award of the best actress #EverythingEverywhereAllAtOnce pic.twitter.com/jANwzI0sQE

— Jean Todt (@JeanTodt) March 13, 2023